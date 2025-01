Sénégal: « Mamadou Dia, votre socialisme n'est pas le nôtre » Par Moussa PAYE In Sud Magazine n°3 - octobre 1986

La parution du livre de Magatte Lo, « L'heure du choix», puis celui de Mamadou DIA Mémoires d'un Militant du Tiers-Monde, a déplacé un certain moment le débat politique vers le passé. Un passé qui pèse encore sur le vécu quotidien : les conditions de notre accession à l'indépendance, les circonstances de l'éclatement de la Fédération du Mali et la crise de décembre 1962.

Si Mamadou Dia promène sa plume sur le gâchis de son grand dessein, Magatte Lo, pragmatique, circonscrit son livre autour des événements de 1962. Le décor et les acteurs qu'il évoque, lui en tête, tendent vers un objectif capital à ses yeux : la chute d'un Mamadou Dia devenu encombrant.

Il va la provoquer par un volontarisme suicidaire qu'il met au compte du « Ngor et du Djom » et qu'il propose en exemple à travers ses enfants, à toute la postérité.

Somme toute, Magatte Lo n'a pas tort de pavoiser. Il a gagné son combat, celui des nouveaux maîtres comme Frantz Fanon appelait cette bourgeoisie naissante que d'aucuns baptiseront « bourgeoisie bureaucratico-politique ». Sa montée est symbolisée par la hardiesse d'un Alioune Sène et d'un Daouda Sow, mitraillette au poing assurant la garde de l'homme du choix pendant la nuit du dénouement. Et par le même Magatte Lo et ses amis de la dissidence face aux forces de l'ordre, quand l'ordre s'appelait encore Mamadou Dia.

Pour Magatte Lo et l'aile modérée du parti au pouvoir, l'indépendance était un moyen de recevoir en or et honneurs les dividendes d'une lutte politique équivoque.

Alors ni Modibo Keita, l'intransigeant révolutionnaire, ni Mamadou Dia de par trop radical ne s'inscrivaient dans la perspective de l'étape historique immédiate que les stratèges de la décolonisation douce avait planifiée et décidée. Ils devaient disparaître de la scène comme les Um Nyobe, les Bakary Djibo et les Lumumba.

Après avoir accepté le compromis du « Oui » au référendum pour préserver la Fédération du Mali, Mamadou Dia neutralisera le Soudanais pour le profit politique d'un Senghor passablement réticent et pour la perte de la première Union africaine dont les allures militantes inquiétaient déjà la France.

Ces deux volte-face entameront son crédit de « Militant du Tiers-Monde ». De la première il tentera de se justifier dans son livre : « j'avais même en tant que secrétaire général de l'UPS fait un rapport dans le sens négatif » (page 90-91). Il se justifie mal puisqu'il consacrait la rupture avec l'aile gauche du parti, ce qu'il reconnaît en écrivant à la page 94 : « Abdoulaye Ly et ses amis se sont détachés, ont démissionné pour constituer le PRA - Sénégal... ».

Il n'est pas jusqu'à son directeur de Cabinet de l'époque pour soutenir une fronde aussi méritoire que salutaire mais que Mamadou Dia perçoit comme une infamie sanctionnée par la disgrâce d'un éloignement politique: « Jean Collin, mon directeur de cabinet, qui était pour le vote négatif a voté contrairement à la décision du parti. Il sera amené à quitter ce poste pour celui de délégué à Rufisque ».

Gauchistes

Dès lors, pourquoi Mamadou Dia s'étonnera-t-il que la gauche de son parti et l'extrême gauche qu'il avait contrainte à la clandestinité, lui tourne le dos sans rémission ? Lui-même ne s'est jamais reconnu en elles, aux heures de sa splendeur. Quand l'extrême gauche et la gauche de son parti se sont retrouvés porteuses de pancartes sur la Place Protêt, actuelle Place de l'Indépendance, pour huer De Gaulle mais ovationner son proche compagnon Valdiodio Ndiaye. Mamadou Dia les récusera par un communiqué commun avec Léopold Senghor, de Paris. Dans ses mémoires, il persiste et signe: « Les manifestations il faut le dire, ont été organisées par des gauchistes ».

Au soir du 17 décembre 1962, les gauchistes, regarderont choir comme un fruit trop mûr, l'homme qui, pour eux n'était que le bras séculier du doux poète. Car Mamadou Dia sera toujours tétanisé face à « Léopold». Ne le dit-t-il pas lui-même: « encore une fois, si j'ai été perdant, dans cette affaire de 1962, c'est que tout simplement je suis demeuré sourd à toute information qui tendait à mettre en cause ma confiance en Senghor (page 147).

Difficile équation pour ceux-là qui seraient tentés de suivre Mamadou Dia : comment être contre Senghor pour Mamadou Dia qui est pour Senghor ? Chacun résoudra ce dilemme selon sa personnalité pendant les heures où l'habileté de Magatte Lo sera d'arracher Mamadou Dia du coeur de Senghor et où Valdiodio Ndiaye ne réussira qu'à rendre plus tragique, plus cornélien l'amour de Dia pour Senghor. Il en restera pour Magatte Lo des traces d'amertume sur les pastiches d'un Senghor indécis et calculateur sinon ambigu, dans son livre.

Et pour Valdiodio Ndiaye, une défection de dernière minute qui après la défaite, la prison, les souffrances et les invectives, le verra mourir sous les couleurs de l'adversaire d'antan. Il reste que l'anti-impérialisme, le nationalisme et un certain attrait pour le socialisme, étaient du camp de Mamadou Dia. Ce n'était donc pas attitude innocente ni gratuite que d'évoquer comme le fit Magatte Lo devant un chef religieux, l'appoint des troupes françaises, sur le front de mer, au coup de force contre Mamadou Dia.

Pour les besoins de la cause, l'affrontement Senghor-Dia prendra l'allure d'une opposition du croissant à la croix. Surtout quand le chef d'Etat-major, Amadou Fall, musulman pro-diaiste sera évincé au profit de Jean Alfred Diallo, chrétien favorable à Senghor, et quand un autre chrétien, le capitaine Preira sera chargé de l'arrestation de Mamadou Dia et son quarteron de fidèles.

Dans son livre, Mamadou Dia donne à sa défaite une signification politique internationale. « En divers endroits en Europe et dans les milieux capitalistes, on a sablé le champagne. Le socialisme venait de perdre une bataille sous les coups pernicieux d'ennemis internes et externes ». ( page 156).

Et puis, les années passent, douze années de dure réclusion jusqu'à ce jour du 28 mars 1974 où Mamadou Dia recouvre la liberté. Il voudra - ô surprise - remercier Senghor et l'assurer de sa disponibilité et celle de ses amis pour le devenir d'une nation qu'il chérissait - à sa manière - par-dessus tout. Celui-ci fixe rendez-vous à son domicile. Mamadou Dia raconte : « je suis arrivé chez lui à 21 Heures. Il m'a reçu en manifestant d'abord un peu de gêne. Je le sentais. Alors pour détendre tout de suite le climat, je lui ai dit : Mon cher ami, embrassons-nous ».

Ç'aurait pu être une belle fin, si les histoires vraies pouvaient avoir une fin. Mais celle-ci a continué passant sur les silences de Senghor aux avances de Dia : « Si tu as besoin de moi, je suis à ta disposition pour discuter... ». On reste encore sur sa faim quant à l'attitude de Dia, à la longue attente de Cheikh Anta Diop qui voulait constituer le Rassemblement national démocratique avec lui.

Avec le recul et l'âge, Mamadou Dia se défend de toute amertume ou rancune. Il continue son combat titanesque. Que de désillusions et de malentendus auraient pu être évités si, à l'occasion de leurs innombrables tête-à-tête, Léopold Senghor l'avait pris à part pour lui dire ce que lui placarda la rédaction du journal de l'AOF, proche de Lamine Gueye, en refusant de publier son article : « Mamadou DIA, votre socialisme n'est pas le nôtre».