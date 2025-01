Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 janvier 2025

RDC-Rwanda : plusieurs initiatives et toujours pas de paix

C'est jeudi soir (24.01.2025), à Ankara, lors d'une rencontre avec son homologue rwandais Paul Kagame, que le président turc Recep Tayip Erdogana fait part de la disposition de son pays, la Turquie, à "apporter toute l'aide nécessaire pour résoudre la (crise) entre le Rwanda et la République démocratique du Congo".

Une proposition qui intervient alors que les combats entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et l'armée congolaise ce sont intensifiés, dans l'est de la RDC, ces derniers jours. A tel point que l'Onu, qui a des forces sur place, s'est inquiétée que le conflit dégénère en une "guerre régionale". (Source Deutshe Welle)

Bénin : ouverture exceptionnelle des unités de l’ANIP les 25 janvier et 1er février 2025

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) annonce l’ouverture exceptionnelle de ses unités les samedis 25 janvier et 1er février 2025, de 8h à 15h, afin de faciliter les opérations d’enrôlement au RAVIP et les demandes d’actes d’état civil.

Dans un communiqué, l’ANIP précise que cette mesure concerne les unités situées dans les mairies et arrondissements des communes à statut particulier : Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Ces journées exceptionnelles offriront aux citoyens l’opportunité de réaliser leurs démarches administratives liées au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) ou d’obtenir leurs actes d’état civil. (Source beninwebtv)

Gabon : la dette publique établit à 7 075 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2024

Véritable sujet de préoccupation des pouvoirs publics, la dette publique a connu une légère baisse au 3ème trimestre de 2024. En effet, selon les données de la Direction générale de la Dette (DGD) l’encours de la dette publique du Gabon se chiffre à 7075 milliards de FCFA, soit une diminution de 74,2 milliards de FCFA par rapport à la même période en 2023.

Cette baisse substantielle de l’encours de la dette dénote sans aucun doute des efforts du gouvernement de maintenir une gestion responsable des finances publiques. Des efforts perceptibles en novembre 2024 avec le rachat de la moitié de l’euro-obligation de 605 millions de dollars, arrivant à échéance en juin 2025 et qui selon la la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) devrait renforcer la confiance des investisseurs. (Source GabonMediaTime)

RCI/Transformation du karité et du soja : Une usine s’installe à Bouaké

Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs maire de la commune de Bouaké, a procédé le samedi 25 janvier 2025, dans le village de Kongodékro (Bouaké), à la pose de la première pierre de l’usine Beta Veg Oil, dédiée à la transformation du karité et du soja.

D’une capacité de transformation de 200 tonnes par jour, cette usine transformera 70 mille tonnes de karité et de soja par an. Ses produits finis comme le beurre de karité, l’huile de soja et les tourteaux seront destinés à la fois aux marchés locaux et internationaux. (Source fratmat)

Négociations avec la Cédéao: l’AES s’accorde sur sa stratégie

Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) se sont réunis dimanche à Ouagadougou, sous la présidence du ministre malien Abdoulaye Diop.l, afin d’arriver à une « convergence de vues sur l’approche globale des futures négociations avec la Cédéao ».

La rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger a permis de faire le point sur les relations entre l’AES et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), après le retrait des trois pays membres.

Selon le communiqué de presse reçu à APA, les ministres ont salué « le leadership, la vision éclairée et la détermination sans faille » des chefs d’État de l’AES – le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahamane Tiani du Niger. (Source apanews)

Maroc : NBA Africa et UM6P renforcent le basketball

NBA Africa et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), via sa filiale EVOSPORT, ont signé un partenariat pour promouvoir le basketball chez les jeunes au Maroc. Ce projet inclut la création de la première école de basketball NBA dans le pays et quatre ligues Jr. NBA à Khouribga, Gantour, Laayoune et El Jadida, touchant 2 000 jeunes et formant 200 entraîneurs chaque année.

Soutenu par Act4 Community et le Groupe OCP, ce programme ambitionne de développer la passion pour le sport, d’offrir des opportunités aux jeunes talents et de contribuer au développement socio-économique et sportif du Maroc. À ce jour, NBA Africa a déjà bénéficié à plus de 100 000 jeunes et entraîneurs marocains. (Source Africa 24)

La CAF a dévoilé le logo officiel de la CAN 2025

Le compte à rebours avant le plus grand événement d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF TotalEnergies 2025, a franchi une étape importante le samedi 25 janvier 2025 avec le dévoilement du logo officiel de la compétition à Rabat, au Maroc.

Selon la Confédération africaine de football (CAF), le nouveau logo, symbole moderne et emblématique du football africain, célèbre l’héritage et l’unité du continent africain.

La phase finale de la CAN TotalEnergies, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, sera le dernier chapitre de la riche histoire du plus grand spectacle d'Afrique et le logo du tournoi relie le monde du sport et de l'art, et raconte une histoire de fierté, de résilience et d'espoir, indique l'instance dirigeante du football africain. (Source PressAfrik)

Le Tchad au cœur de la diplomatie britannique : Une visite historique

La visite officielle du ministre britannique des Affaires étrangères au Tchad marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Cet événement, sans précédent, témoigne de l'intérêt croissant du Royaume-Uni pour l'Afrique et, plus spécifiquement, pour le Tchad.

Ross Matthews, ambassadeur britannique au Tchad, a déclaré que la visite d'un Ministre des Affaires Étrangères britannique dans le pays est un signe fort de l'intensification des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et le Tchad. (Source Alwihda info)

Élections 2025 : Une douche froide pour les partis politiques burundais ?

Au lendemain de la présentation, par la Ceni, le 17 janvier 2025, de l’état d’avancement du processus électoral en vue des élections de 2025, les espoirs des partis politiques sont douchés. Iwacu a rencontré des chefs des partis. Leurs réactions oscillent entre sidération, incertitude et « satisfaction ». Certains fustigent « une certaine inflexibilité de la Ceni par rapport à la gestion du processus électoral ». La Ceni avance ses arguments.

Il y a quelques jours, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), a rencontré les partenaires électoraux. L’objectif de ce rendez-vous, qui a eu lieu le 17 janvier en mairie de Bujumbura, était de faire le point sur l’état d’avancement du processus électoral en vue des élections de 2025 et de discuter avec ses partenaires électoraux des prochaines étapes. (Source Iwacu)

Naples : Encore et toujours un Zambo Anguissa stratosphérique !

Le milieu de terrain camerounais a été buteur lors de la victoire de Napoli 2-1 face à la Juventus, un match comptant pour la 22e journée de Serie A. Franck Zambo Anguissa est inarrêtable au cours des cinq dernières rencontres de Naples.

S’il n’est pas buteur, il est passeur décisif et termine homme du match. Ce samedi, l’international camerounais de 28 ans était buteur et homme du match lors du derby qui opposait son club Naples à la Juventus pour le compte de la 22e journée. C’est lui qui a rétabli le score à la 57e minute de jeu au Stade Diego Armando Maradona et son nom été une fois de scandé. En dehors du but, Anguissa a été monstrueux au milieu de terrain des Azurriri. Il compte désormais 5 buts cette saison en Serie A et se positionne comme un joueur incontournable dans l’effectif d’Antonio Conte le meilleur milieu de Série A. (Source LeBledParle)