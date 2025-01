Algérie: Produits pharmaceutiques - Présentation de la plateforme du système national de veille et d'alerte

Alger — La plateforme du Système national de veille et d'alerte pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, qui vise à garantir la disponibilité des médicaments et à réguler le marché national, a été présentée samedi à Alger.

Conçue et développée par le Haut-Commissariat à la numérisation, dans le cadre de la coopération et de la concertation intersectorielles pour une transformation numérique globale, la plateforme du Système national de veille et d'alerte pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques vise à surveiller et à suivre le processus d'approvisionnement en produits pharmaceutiques (production, importation, commercialisation et gestion du stock national), indique un communiqué conjoint du Haut-Commissariat à la numérisation, du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national.

La plateforme a été présentée en présence de la Haut-commissaire à la numérisation avec rang de ministre, Mme Meriem Benmouloud, du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Sifi Ghrieb, du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, M. Tayeb Zitouni, et du ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la Production pharmaceutique, M. Fouad Hadji, précise la même source.

A cette occasion, les ingénieurs qui ont conçu et développé cette plateforme ont été distingués.