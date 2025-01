Soudan: Le ministre des Affaires étrangères regagne le pays après une visite officielle au Kenya

Port Soudan — Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ali Youssef, est rentré dans le pays dimanche après une visite officielle de deux jours au Kenya.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué de presse à l'aéroport de Port-Soudan qu'au cours de sa visite, il avait rencontré le président kenyan et le ministre des Affaires étrangères, et que les réunions s'étaient déroulées dans une atmosphère de franchise et avaient abordé des questions d'intérêt pour les deux pays.

Il a souligné que ses discussions avec le ministre kenyan des Affaires étrangères ont porté sur les relations bilatérales et l'importance de les développer, en plus de l'activation des comités mixtes, notamment commerciaux et économiques.

Il a ajouté qu'il a été convenu de créer un comité de consultation politique au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays, qui se réunira deux fois par an, notant que les problèmes auxquels sont confrontées les relations au cours de la période écoulée ont été discutés.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que lors de la réunion avec le président kenyan, il a transmis les salutations du général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition, et lui a adressé une invitation à se rendre au Soudan, où il a promis d'accepter l'invitation.

Au cours de la réunion, les questions les plus importantes qui entravent le développement des relations entre les deux pays ont été abordées. Il a déclaré : « Nous avons pu nous mettre d'accord sur un certain nombre de sujets importants, notamment le retour du Soudan à sa position au sein de l'Union africaine, et il y aura des réunions importantes dans les jours à venir. »