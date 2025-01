Soudan: Le porte-parole officiel des forces armées confirme que la volonté du peuple soudanais est capable de vaincre une fois pour toutes la milice Al-Dagalo

Khartoum — Le porte-parole officiel des forces armées, le général de brigade Nabil Abdallah a confirmé que les forces armées ont pris le contrôle de la raffinerie de Jaili et des sites de Fabrication Militaire dans la région de Jaili Khartoum-Nord après avoir expulsé le terroriste Al-Dagalo milice, et elle est propre et libre de tout rebelle.

Il a ajouté dans des déclarations à la presse dimanche que malgré l'incendie de la raffinerie - ce qui n'est pas étranger à leur comportement - la volonté des fils et du peuple du Soudan est capable de la reconstruire et de construire plus d'une raffinerie.

Il a ajouté que ces forces qui sont arrivées et ont rejoint les forces des héros de la traversée qui ont rejoint les héros de la persévérance du Commandement Général ont fait leur chemin depuis Wadi Sayedna (Omdurman Nord et en passant par Bahri (Khartoum-Nord) jusqu'à ce qu'ils atteignent Khartoum, soulignant qu'il y a des poches que les forces armées s'emploieront à nettoyer le plus rapidement possible.

Nous saluons les martyrs qui ont payé le prix de l'entité de cette nation, de sa cohésion et de la préservation de sa fierté et de sa volonté avec leur sang pur et intelligent.

Le porte-parole officiel a déclaré que les milices rebelles -FSR ont violé toutes les lois et coutumes de la guerre et ont commis les pires types de violations contre le peuple et ses capacités, et n'ont pas respecté les accords diplomatiques qui régissent et protègent leur siège dans n'importe quel pays, les soumettant ainsi à des attaques terroristes. Les troupes FSR se livrèrent à des pillages et à des vols, et les exploitèrent même comme bases opérationnelles depuis le début de la guerre, et elles ne furent pas découragées par le fait que ces quartiers généraux bénéficiaient d'une protection, notamment en vertu de la Convention de Vienne sur les relations internationales.

Il a souligné que la milice rebelle d'Al-Dagalo a utilisé les hôpitaux et les maisons des citoyens pour lancer ses opérations, dans un comportement condamné par toutes les lois et normes internationales.

Le porte-parole officiel a déclaré que les forces armées ont publié un certain nombre de déclarations et de rapports sur les violations commises par la milice terroriste et les ont détaillées. Il s'agit d'une longue liste qui comprend tous les types de violations et de crimes, en plus des rapports soumis par les autorités soudanaises. représentant auprès des Nations Unies depuis les couloirs du Conseil de sécurité de l'ONU.

Dans ses déclarations, il a également salué la ténacité des forces de la sixième division d'infanterie, de la résistance populaire et des volontaires qui ont affronté et repoussé plus de 179 attaques avec divers types d'armes, et ils continuent d'infliger de lourdes pertes en vies humaines à la milice. et de l'équipement et lui infliger des défaites successives. Il a souligné la plus grande attaque de ce genre lancée par la milice et ses mercenaires, à laquelle elle a été confrontée avec une grande facilité et simplicité, ce qui a entraîné de très lourdes pertes en termes de morts parmi l'ennemi et la destruction de leur matériel militaire.

Le porte-parole officiel des forces armées a confirmé la capacité et la détermination des forces armées à poursuivre la milice de soutien rapide partout et à l'expulser de chaque centimètre du territoire du pays.