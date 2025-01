Soudan: Abdul Aziz Oshar - Le Centre mondial d'études politiques et stratégiques contribue à renforcer la conscience politique pour élargir le cercle du dialogue

Port Soudan — Le directeur général du Centre Mondial d'Etudes Politiques et Stratégiques (CMEPS), M. Abdul Aziz Oshar a expliqué que le centre est une institution de recherche indépendante à but non lucratif spécialisée dans la recherche et les études liées aux affaires stratégiques, sociales, culturelles et économiques.

C'était lors du programme « Visions de Transition » et de l'atelier organisé dimanche par le CMEPS dans le hall de l'hôtel Marina a Port-Soudan, intitulé « Modèles Internationaux pour les Constitutions de Transition : l'Expérience Constitutionnelle au Soudan ».

Oshar a ajouté que le centre a été créé en 2022 pour être une plateforme essentielle d'échange d'idées, d'interaction positive et d'amélioration de la gestion du dialogue dans l'espace local et régional. Il a souligné qu'il vise à contribuer efficacement à l'analyse et au développement des politiques publiques et renforcer la conscience politique en élargissant le cercle du dialogue politique constructif visant à faire progresser la pratique politique conformément aux constantes nationales qui nous unissent, en plus de fournir des études et des recherches scientifiques qui répondent aux défis nationaux et proposent des solutions innovantes.

Il a souligné que le CMEPS travaille également sur la recherche de questions de transformation démocratique, de libertés publiques, de droits de l'homme, de questions de paix et de développement technologique, notamment l'intelligence artificielle, l'analyse de données quantitatives, la cybersécurité et l'impact de ces questions sur la sécurité nationale et la société.

Il a expliqué que le centre dispose d'un vaste réseau de relations, de partenariats, de protocoles d'accord et de centres de recherche aux niveaux régional et international, et a participé à la création de l'Association Sino-Arabe des Centres de Recherche, dont le siège est à Tanhai, en Chine. Il a souligné la l'importance du rôle majeur des centres de recherche dans l'élaboration des politiques globales des pays et des sociétés.