Soudan: Nabil Abdallah - Les EAU continuent de soutenir la milice terroriste FSR

Khartoum — Le porte-parole officiel des forces armées, le général de brigade Nabil Abdallah a expliqué que les Emirats Arabes Unis (EAU) continuent de soutenir la milice terroriste Al Daglo au mieux de leurs capacités.

Lors d'un point de presse tenu dimanche à Khartoum, il a fait référence au soutien militaire que les EAU ont fourni en termes d'armes, d'équipement militaire et de financement, qui a été découvert, documenté et présenté dans des rapports officiels , car ils leur ont fourni des armes et de l'équipement et leur ont fourni l'argent qu'ils paient pour recruter des mercenaires qui attaquent le peuple soudanais et détruisent ses infrastructures et ses installations de service.

Le porte-parole a ajouté que les autorités compétentes du pays ont fourni des preuves abondantes et irréfutables dans un dossier volumineux et détaillé sur l'implication et le soutien des Émirats arabes unis à la milice Al Daqlo pour commettre des atrocités et des crimes contre l'humanité à l'encontre du peuple soudanais, et que ces preuves ont été présentées à plusieurs reprises devant des organes et des organisations régionaux et internationaux concernés par cette question.