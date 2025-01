Soudan: Le Parlement arabe condamne le ciblage par les milices de l'hôpital saoudien d'El Fasher

Le Caire — Le Parlement Arabe a condamné le ciblage de l'hôpital saoudien d'El Fasher, Nord Darfour, par les milices rebelles FSR, qui a entraîné la mort et la blessure d'un certain nombre de citoyens innocents, soulignant que le ciblage des installations publiques et des installations médicales et civiles est une violation flagrante de toutes les lois, pactes et normes internationaux, en particulier le droit international.

Le Parlement Arabe a appelé à la nécessité de fournir une protection totale aux travailleurs sanitaires et humanitaires et aux civils, et de ne pas impliquer les infrastructures et les installations médicales dans la crise en cours, appelant toutes les parties à s'engager à mettre en oeuvre la déclaration de Djeddah signée le 15 avril 2023, avec un cessez-le-feu, la nécessité de respecter et de protéger les installations publiques, d'éviter de cibler des civils innocents, et d'oeuvrer pour mettre fin à la crise soudanaise en parvenant à une solution pacifique et durable.