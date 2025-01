Maroc: Province de Chefchaouen - Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural

Chefchaouen — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a effectué, samedi, une visite de terrain dans la province de Chefchaouen, consacrée au suivi et au lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural dans le cadre de la stratégie "Génération Green".

Dans la commune de Talambote, le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, du vice-président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du président de la Chambre régionale d'agriculture, de professionnels, d'élus et de responsables du ministère, s'est informé de l'état d'avancement du programme d'agriculture solidaire dans le cadre du plan agricole régional lié à la stratégie "Génération Green".

A cet effet, le ministre a lancé les travaux de plantation de 500 hectares de caroubiers au profit de 420 bénéficiaires.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large prévoyant la plantation de 1.500 hectares sur trois ans, pour un coût global de plus de 42 millions de dirhams (MDH).

Lors de cette visite, du matériel apicole et des ruches ont été distribués à des coopératives locales pour un montant total de 300.000 dirhams, en plus de la présentation du programme d'aménagement de pistes rurales au titre de l'année 2025, dans le cadre des efforts de désenclavement des villages en milieu rural, qui comprend 60 km de pistes au profit de sept communes rurales et 25.800 bénéficiaires, avec un budget de 63 MDH.

Par la même occasion, le ministre a inauguré une unité de trituration des olives dans la commune de Tanaqob, construite et équipée pour un coût global de 26,5 MDH sur une superficie de 11.713 m².

Dans la commune de Beni Derkoul, M. El Bouari a inauguré une autre unité de trituration des olives, construite et équipée pour un coût de 26 MDH sur une superficie de 8.421 m².

Ces infrastructures permettent de valoriser la filière oléicole et d'offrir de nouvelles perspectives économiques à la région.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que cette visite a permis d'assurer le suivi et de lancer plusieurs projets de développement agricole et rural, notamment le projet de plantation de 500 hectares de caroubiers, dans le cadre d'un programme plus large prévoyant la plantation de 1.500 hectares au profit de neuf communes.

M. El Bouari a relevé que les deux unités de trituration des olives inaugurées dans les communes de Tanaqob et de Beni Derkoul contribueront à la valorisation de la filière oléicole et à la création d'emplois, mettant en lumière l'importance du projet relatif à l'aménagement de 60 km de pistes rurales en matière de désenclavement des villages de la province et d'amélioration de la qualité de vie de la population rurale.