Libye: La diplomate ghanéenne Hanna Serwaa Tetteh nouvelle émissaire de l'ONU

Une nouvelle tentative onusienne pour sortir la Libye de la crise. L'ancienne ministre des Affaires étrangères du Ghana, Hanna Serwaa Tetteh a été nommée émissaire de l'ONU dans le pays. Un poste sensible où les diplomates se succèdent sans grand succès pour stabiliser la Libye...

Hanna Serwaa Tetteh succède au Sénégalais Abdoulaye Bathily qui a jeté l'éponge en avril 2024, en déclarant que « les Nations unies ne pouvaient agir avec succès car les dirigeants libyens placent leurs intérêts personnels au-dessus des besoins du pays ».

Le diplomate sénégalais avait lui-même été nommé en septembre 2022 après des mois de vacance du poste, après la démission brutale de son prédécesseur Jan Kubis en novembre 2021.

L'ancienne ministre des Affaires étrangères du Ghana, qui était depuis 2022 la représentante spéciale du secrétaire général pour la Corne de l'Afrique, est la dixième depuis 2011 à occuper ce poste sensible d'envoyée spécial et de cheffe de la mission de l'ONU en Libye, dont le titulaire doit obtenir l'aval du Conseil de sécurité.

Pour Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, la tache de cette nouvelle émissaire s'annonce très complexe, mais il estime que l'élection de Donald Trump pourrait faciliter les médiations à venir. C'est ce qu'il explique au micro de Guillaume Thibault, de la rédaction Afrique.

« C'est une mission compliquée et très délicate qui attend la nouvelle représentante et la cheffe de mission des Nations unies en Libye, Madame Tetteh. C'est vrai qu'elle connaît très bien l'Afrique, mais cette mission exige d'autres compétences et notamment l'appui des grandes puissances internationales.

L'avantage de cette nomination, c'est qu'elle intervient dans un vide total. Un point probablement qui est nouveau, c'est que la nomination de madame Tetteh coïncide avec l'arrivée du président Trump. Et on sait que probablement la Libye est le seul l'État en Afrique du Nord et du Sahel qui va susciter l'intérêt parce que les Russes ne sont pas loin. Et parce que aussi il y a des intérêts géopolitiques et surtout économiques. Probablement avec le président Trump et la nomination d'un nouvel ambassadeur, des choses peuvent avancer. Il faut jamais oublier que l'un des protagonistes, le maréchal Haftar, est détenteur d'un passeport américain. »

Hanna Serwaa Tetteh avait déjà été pressentie pour occuper le poste d'envoyé spécial pour la Libye en 2020 pour succéder à Ghassan Salamé.

La Libye est plongée dans le chaos politique et sécuritaire depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 à la suite d'une révolte populaire appuyée par l'Otan.