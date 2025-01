Soudan: Le Conseil Dinka d'Abyei félicite le peuple soudanais pour ses récentes victoires

Port Soudan — Le Conseil suprême de coordination des affaires des Dinka Abyei au Soudan a félicité le peuple soudanais pour les récentes victoires remportées par les forces armées et les forces conjointes de leur contrôle sur la raffinerie de Jaili, le Commandement, Général , le Corps des Transmissions et l'Aéroport International de Khartoum.

Le conseil a salué dans un communiqué obtenu par SUNA la cohésion entre les forces, qu'il considère comme un tournant pour l'avancée vers le Kordofan et le Darfour pour libérer tout le Soudan de la saleté d'Al-Dagalo.

Le Conseil Suprême de Coordination des Affaires Dinka d'Abyei au Soudan a exprimé son soutien absolu à l'armée et sa fierté pour les efforts honorables déployés par les héros dans les Forces Armées Soudanaises, les Forces Conjointes et régulières et les forces mobilisées pour les grands sacrifices qu'ils ont consentis pour protéger la patrie et la dignité de peuple.

Le Conseil appele chacun à renforcer l'unité et la solidarité nationales pour parvenir à la stabilité et à la paix, et construire un Soudan fort et prospère. Nous appelons également à rester unis derrière nos forces armées jusqu'à ce qu'une victoire complète soit obtenue.