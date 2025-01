Soudan: Chef d'état-major - Un grand nombre d'armées se sont rassemblées au Quartier Général du Commandement Général pour les âmes des martyrs

Khartoum — Le chef d'état-major, le général Mohamed Osman Al-Hussein a déclaré que la réunion d'un grand nombre d'armées à l'intérieur du Quartier Général du Commandement Général était pour honorer les âmes des martyrs.

Al-Hussein a souligné dans son premier discours après la levée du siège du Commandement Général de l'armée qu'ils célébraient aujourd'hui les victoires de l'armée, décrivant les victoires qui ont eu lieu au mois de Rajab comme des victoires bénies et une grande ouverture pour le people soudanais. Il a déclaré que la rencontre des troups de Bahri, de Wadi Sayedna et d'Omdurman est venue sur les âmes des martyrs qui ont préservé le commandement général et l'ont racheté de leur vie pour son symbolisme pour l'armée soudanaise.

Le chef d'état-major a affirmé que la levée du siège du Commandement Général est le point de départ d'une nouvelle histoire pour les Forces Armées Soudanaises après les cent premières années de l'armée, et c'est une nouvelle histoire pour le peuple soudanais.

Al-Hussein a expliqué que la victoire est une incitation à se précipiter pour nettoyer chaque centimètre du territoire soudanais, et le chef d'état-major a promis aux dirigeants de l'armée, de l'État et du peuple soudanais, et a déclaré : Nous ne descendrons pas dans l'armure de la guerre jusqu'à ce que nous nettoyons chaque centimètre carré de la saleté de la milice FSR.

Le chef d'état-major a exprimé sa pleine confiance dans les forces armées et les forces conjointes pour nettoyer tout le Soudan dans un avenir proche.