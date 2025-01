Khartoum — Le président du Conseil Souverain, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah al-Burhan a effectué dimanche une visite d'inspection au Quartier Général du Commandement Général des Forces Armées, accompagné de membre du Conseil de souveraineté, commandant adjoint le général Yasser al-Atta, directeur du complexe des industries de défense, le général Mirghani Idris, et directeur du Service de Renseignement Général, le général Ahmed Ibrahim.

Il a été reçu par le chef d'état-major, le général Mohamed Osman Al-Hussein, et un certain nombre de commandants d'unités militaires. Son Excellence a salué la persévérance et les sacrifices des officiers et des soldats en poste au commandement et a salué les martyrs de la bataille de la Dignité des forces armées, des Forces Conjointes, des autres forces régulières et des forces mobilisées, soulignant les sacrifices des officiers et des soldats qui ont résisté pendant 20 mois à l'intérieur du Commandement Général qui défend la fierté et la dignité du peuple soudanais.

Il a ajouté que les récentes victoires obtenues sur divers fronts n'auraient pas eu lieu sans le soutien du peuple à ses forces armées, soulignant que la bataille se dirige vers sa fin et que la rébellion disparaîtra.

Le général Al-Burhan a déclaré que les forces armées sont dans leur meilleur état et que nous irons de l'avant avec la détermination de son peuple pour éliminer la rébellion dans tout le Soudan. Son Excellence a également salué les sacrifices et la persévérance des officiers, des sous-officiers et des soldats des forces armées et des forces conjointes dans la ville d'Al-Fasher, qui ont enseigné à l'ennemi des leçons de bravoure, de courage et de persévérance.