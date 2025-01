Soudan: Le pays participe à la Plateforme des ministres arabes des Finances et de l'Eau

Port Soudan — Le sous-secrétaire à la planification au ministère des Finances et de la Planification économique Dr Mohamed Bashar a représenté le gouvernement du Soudan au Forum sur le Financement du Développement de l'Eau au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui s'est récemment tenu à l'État du Koweït et organisé par le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social en partenariat avec la Banque Mondiale.

Au cours du forum, le Fonds a lancé une plate-forme commerciale pour financer des projets d'eau d'une valeur de 10 milliards de dollars - sous le titre « Notre eau, notre vie » . La plateforme regroupe un ensemble de projets de développement dans le secteur de l'eau au niveau arabe et fournit des financements et des solutions techniques aux entreprises et aux États membres. Un système opérationnel a été mis en place par le Fonds pour activer en permanence la plateforme à travers le marketing et la publication de nombreux projets de développement hydrauliques pour tous les pays.

La plateforme réunira les ministres arabes des Finances et de l'Eau, le Groupe de coordination arabe, un certain nombre d'experts, de décideurs, d'organisations régionales et internationales et d'investisseurs.