Congo-Kinshasa: Le vice-gouverneur du Nord-Kivu appelle la population à faire confiance aux services de sécurité déterminés à protéger Goma

Le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Romuald Ekuka Lipopo, a tenu à rassurer la population sur l'engagement du gouvernement provincial à ses côtés au lendemain de l'annonce du décès du général Peter Cirimwami, gouverneur militaire du Nord-Kivu. L'officier a été mortellement touché alors qu'il était au front face aux rebelles du M23. Le vice-gouverneur a également appelé au calme et à faire confiance aux services de sécurité, qui selon lui, déterminés à protéger la ville. Cette déclaration a été faite à l'issue d'une réunion de sécurité tenue le samedi 25 janvier à Goma.

« Je peux vous dire que le combat en rase campagne est une chose mais, mais le combat en ville est une autre chose. Si cette armée ennemie croit entrer comme ça inutilement, de manière assez facile dans la ville, elle aura toute la population et toutes les forces de la police, de l'armée ici dans la ville et ce sera son cimetière. Donc nous sommes là, ayez confiance en nous parce que vous avez choisi que nous soyons là et ayez confiance en vous », a recommandé le commissaire divisionnaire Romuald Ekuka Lipopo.

Selon lui, dirigeants et population vont unir leurs efforts pour défendre la ville de Goma :

« Certes, nous avons été décapités par la mort de monsieur le gouverneur, mais nous sommes tous là et voyez comment nous sommes rangés. Nous avons fait cette réunion pour montrer à la population que nous sommes sur place, elle n'a pas à avoir peur. Et en ce qui concerne l'électricité, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que l'électricité revienne dans la ville de Goma », a assuré le vice-gouverneur du Nord-Kivu.

Fermeté au front

En même temps, la 34e région militaire appelle les éléments des FARDC et les Wazalendo, engagés au front contre les rebelles du M23 à rester fermes. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole de cette région militaire, lance cet appel alors que de violents combats opposent l'armée congolaise aux rebelles sur l'axe Kibumba (20 km au Nord de Goma, dans territoire de Nyiragongo) et sur l'axe Sake, 25km à l'Ouest de Goma, en territoire de Masisi.

Il leur demande de ne pas se fier aux rumeurs qui pullulent actuellement.

La 34e région militaire demande à la population de se dresser comme un seul homme derrière l'armée congolaise et ses partenaires :

« Les Forces armées de la République démocratique du Congo félicitent les militaires de toutes les unités des FARDC, les patriotes résistants Wazalendo et tous les partenaires engagés, pour leur détermination et leurs efforts conjugués destinés à faire échec aux tentatives expansionnistes des terroristes de l'armée rwandaise dans les environs de la ville de Goma. Au nom du chef d'état-major général des FARDC, le commandant de la 34eme région militaire les encourage à rester motivés pour défendre l'intégrité de la RDC en général et la ville de Goma en particulier », indique le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike.

« C'est une question existentielle de vie ou de mort. Le commandant de la 34 -ème région militaire demande à tous les militaires, aux vaillants défenseurs de la patrie et à toute la population de n'accorder aucun crédit aux messages de désinformation, d'intoxication, de manipulation et de démobilisation véhiculés par l'agresseur rwandais dans les réseaux sociaux », a-t-il ajouté.