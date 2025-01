Afrique: L'IA au soutien de la lutte contre la résistance aux médicaments

NAIROBI — Des scientifiques ont développé un chatbot (un agent virtuel de conversation) basé sur l'intellience artificielle (IA), similaire à ChatGPT, pour aider les gouvernements à élaborer des politiques efficaces en matière de lutte contre la résistance aux médicaments, plus connue sous comme la résistance aux antimicrobiens (RAM).

La RAM est une situation où les bactéries et les virus responsables de maladies ne répondent plus aux médicaments conçus pour les traiter. Elle provoque des millions de décès par an et entraîne des coûts de santé pouvant atteindre 412 milliards de dollars par an, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le manque d'assainissement, l'accès limité à des médicaments de qualité et l'utilisation inappropriée d'antibiotiques alimentent l'augmentation de la RAM, tandis que des maladies graves comme le VIH , la tuberculose et le paludisme deviennent plus difficiles à traiter.

En 2015, l'OMS a élaboré un Plan d'action mondial pour lutter contre la RAM dans le cadre du modèle « Une seule santé », qui reconnaît l'interconnexion entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun.

Mais « des écarts importants existent entre les aspirations et les actions » lorsqu'il s'agit de développer les politiques nécessaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire, selon une étude publiée dans la revue Environmental Science and Technology.

« Ami intelligent »

Une équipe internationale de chercheurs de l'Académie chinoise des sciences et de l'Université de Durham, au Royaume-Uni, a créé un chatbot basé sur l'IA, conçu pour combler ces lacunes et aider à la préparation des plans d'action nationaux.

Ce grand outil de modèle linguistique, appelé AMR-Policy GPT, contient des informations provenant de documents de politique liés à la RAM dans 146 pays.

« AMR-Policy GPT est un chatbot conversationnel », déclare David Graham, ingénieur environnemental à l'Université de Durham et co-auteur principal de l'étude.

« Il vous permet de poser des questions et vous fournit des réponses liées aux questions que vous posez », dit-il.

A en croire les chercheurs, contrairement à ChatGPT qui collecte tous les éléments du large univers de l'information pour répondre aux questions, AMR-Policy GPT filtre la qualité, en sélectionnant les informations techniques pertinentes pour le sujet.

« C'est comme avoir un ami intelligent dans la pièce », déclare David Graham dans un entretien avec SciDev.Net.

Bien que l'outil en soi ne puisse pas formuler de politique, il s'appuie sur les plans de politiques nationales, la littérature grise et d'autres orientations des agences intergouvernementales travaillant dans ce domaine pour encourager les législateurs à envisager diverses options en matière de politique, explique le chercheur.

« Donc, si vous êtes dans un pays, par exemple en Afrique subsaharienne, et que vous n'avez pratiquement aucune information sur votre propre pays, vous pouvez demander au robot et il recherchera des informations liées à votre question et à votre lieu », clarifie David Graham.

« Idéalement, l'outil fournit aux décideurs des informations bien documentées dans toutes les disciplines, y compris l'agriculture, les animaux, les cultures, la qualité de l'eau et les maladies infectieuses », poursuit-il.

Bien qu'il ait été conçu dans un souci de politique, l'outil peut être utilisé par n'importe qui pour poser des questions sur la RAM. « Et il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances avancées en IA », ajoute David Graham.

Données

Emmanuel Mukambo, médecin et chercheur travaillant sur la démence en Zambie, affirme que l'IA transforme la manière dont les défis de santé mondiale sont abordés en rendant l'information plus accessible et plus facile à analyser.

« L'IA nous permet de traiter rapidement de grandes quantités de données, de découvrir des modèles et d'obtenir des informations que nous pourrions autrement manquer », a-t-il déclaré à SciDev.Net .

Mais il fait une mise en garde : « l'efficacité de l'IA est proportionnelle à la qualité des données d'où elle puise ses informations. »

Dans le cas de la démence par exemple, la plupart des résultats proviennent d'études réalisées dans des pays occidentaux, constate Emmanuel Mukambo, ajoutant que « cela rend difficile l'application de ces résultats à des pays comme l'Afrique, où la recherche n'a pas suivi le rythme. »

« Les outils d'IA ont le potentiel de faire une réelle différence dans cette partie du monde, mais seulement si nous les utilisons pour amplifier les voix et les histoires qui ont été négligées pendant trop longtemps », dit-il..

La version orginale de cet article a été produite par l'édition mondiale de SciDev.Net.