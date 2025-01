Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Bemba appelle à soutenir les FARDC

Jean-Pierre Bemba, président du parti politique Mouvement de libération du Congo (MLC) et actuel ministre des Transports, exhorte le peuple congolais à soutenir les militaires engagés dans la défense du territoire national, peut-on lire dans un communiqué de soutien aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) publié le samedi 25 janvier.

Jean-Pierre Bemba lance un appel à la jeunesse congolaise, insistant sur l'importance de leur rôle dans la défense de la patrie :

« La défense de notre patrie est une responsabilité que nous partageons tous. Je vous invite à rejoindre massivement les rangs des FARDC afin de renforcer nos capacités de défense nationale et de contribuer activement à la préservation de notre intégrité territoriale. C'est dans l'unité et la solidarité que nous surmonterons ces défis et que nous assurerons un avenir de paix et de stabilité pour notre pays. »

Une dénonciation de l'agression rwandaise

Fustigeant le soutien de l'armée rwandaise aux rebelles du M23, il dénonce une « agression » qu'il qualifie d'injuste et inacceptable. L'ex vice-président de la RDC dénonce une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international et des résolutions des Nations unies. Il insiste sur la nécessité de condamner fermement ces actes et de défendre la souveraineté de la RDC.

Le président du MLC salue la bravoure et le dévouement des FARDC, qui, selon lui, défendent avec courage et patriotisme l'intégrité des frontières et la dignité du peuple congolais.

« Je vous invite à soutenir nos vaillants soldats, ces phares d'espoir et de résilience qui se battent sur la ligne de front pour préserver notre souveraineté et garantir notre sécurité, affirme-t-il.

Jean-Pierre Bemba note également que le soutien collectif du peuple congolais est essentiel pour faire face à l'agression rwandaise sous couvert du groupe rebelle M23 et bâtir une RDC plus forte et unie.