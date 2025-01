Tunisie: 'Venria Trail' - 700 coureurs à la découverte des paysages époustouflants de Medjez el-Bab

Ce dimanche, pas moins de 700 participants originaires de Tunisie, de France et d'Algérie ont pris part à la première édition du marathon et des courses en montagne « Venria Trail », qui s'est déroulé à Medjez el-Bab, dans le gouvernorat de Béja. Cet événement a été organisé par l'Association Amal pour les sports féminins de Medjez el-Bab, sous l'égide de la Fédération tunisienne d'athlétisme.

Le « Venria Trail » a offert aux coureurs deux parcours spectaculaires. Le premier, un marathon de 23 km, les a conduits à travers des paysages montagneux et verdoyants, débutant à Toukaber et traversant les villages de Chawash, le Mont Zawia et le Palais du Sheikh. Le second, sur 8 km, offrait une expérience touristique unique, serpentant à travers les champs et les collines de Chawash et Toukaber.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Hatem Wardan, président de l'Association Amal, a exprimé sa grande satisfaction quant au succès de cet événement, qui a attiré des coureurs venus de diverses régions de Tunisie et d'ailleurs. Il a souligné l'importance de cet événement pour promouvoir les régions de Chawash et Toukaber comme destinations touristiques, tout en mettant en valeur la beauté des montagnes et forêts locales.

Des participants venus de La Marsa, Sousse, Bizerte, ainsi que d'Algérie, ont partagé leur émerveillement devant les paysages naturels traversés pendant la course. « Nous avons découvert des forêts et montagnes d'une beauté exceptionnelle, et la verdure omniprésente le long du parcours était tout simplement magnifique. Nous encourageons tout le monde à explorer et apprécier la beauté de son pays », ont-ils déclaré.

Les régions de Toukaber, Chawash, le Palais du Sheikh et le Mont Zawia, situées à environ 60 km de Tunis, sont réputées pour leur grande forêt naturelle, abritant des arbres de pin, des cèdres et des vestiges de civilisations antiques, dont des traces puniques. Ce cadre naturel exceptionnel fait de cette zone un lieu idéal pour les amoureux de la nature et les passionnés de randonnée.