Tunisie: La Libye investit à Djerba et Sousse grâce à un nouveau partenariat économique

Le président de la Chambre nationale des entreprises et métiers du plâtre et trésorier de l'Union nationale des entreprises au sein de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Maysara Baourdi, a annoncé ce dimanche que le Forum économique africain-européen sur l'investissement, qui s'est déroulé pendant trois jours à Hammamet, a abouti à la signature d'accords visant à renforcer la coopération et l'investissement en Tunisie.

Cette rencontre a également permis la création de deux nouvelles entreprises libyennes, l'une à Djerba et l'autre à Sousse, et a ouvert des négociations entre une entreprise tunisienne et plusieurs sociétés africaines pour l'exportation d'huile d'olive.

Baourdi a précisé, dans une déclaration à l'agence TAP, que la première entreprise (à Djerba) est une société commerciale opérant dans le secteur de la construction, dans le cadre de la reconstruction de Derna et de l'approvisionnement en matières premières. Quant à la seconde entreprise (à Sousse), elle est active dans la fabrication d'aliments pour animaux. Un accord commercial a également été signé entre une entreprise tunisienne et une société camerounaise.

Il a également indiqué que plusieurs représentants des entreprises libyennes ayant pris part aux travaux du forum effectueront, cet après-midi et demain lundi, des visites dans cinq usines situées à Sousse, Djerba, Medenine et Tataouine. Ces usines sont spécialisées dans la fabrication de matériaux en inox, de plastiques, de gypse, ainsi que dans la production de maisons modulaires. Ces visites marqueront la première étape d'une série de contrats envisagés avec ces entreprises tunisiennes.

Le forum a permis aux participants venus de Libye, d'Algérie, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et du Cameroun de mieux connaître le climat d'investissement en Tunisie, ainsi que les incitations et avantages proposés pour attirer les investissements étrangers, en particulier grâce aux présentations de l'Instance supérieure de l'investissement, des agences de promotion de l'investissement et du ministère de l'Équipement.

Il a été décidé d'organiser deux nouvelles éditions du Forum économique africain-européen sur l'investissement, prévues pour avril et octobre prochains, avec l'objectif d'élargir ses thématiques aux divers domaines d'investissement.

L'instance organisatrice du forum s'engage à suivre la mise en oeuvre des résultats obtenus et à consolider les liens créés entre les entreprises tunisiennes et les représentants des organisations patronales, notamment en Libye, en Algérie et dans d'autres pays africains, dans le but de promouvoir la coopération économique et attirer davantage d'investisseurs en Tunisie.

Baourdi a aussi souligné que les présentations sur le climat d'investissement en Tunisie ont permis de mettre à jour les informations concernant son évolution, caractérisée par une nouvelle dynamique. Dans ce cadre, l'instance organisatrice prévoit, en collaboration avec l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, la création d'une plateforme regroupant les lois et procédures des différentes administrations tunisiennes liées à l'investissement.

"Cette initiative vise à encourager tant les investisseurs étrangers que les entrepreneurs tunisiens, notamment les jeunes créateurs d'entreprises, à développer des projets et à contribuer activement à la dynamique de développement du pays", a-t-il encore précisé.