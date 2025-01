Tunisie: Le silence du CBF - Des réformes bancaires en suspens et des clients toujours dans l'attente

Ammar Mouelhi, membre de la coordination nationale chargée de l'activation de l'article 412 du Code du commerce, a annoncé que les banques tunisiennes ont récemment demandé un délai supplémentaire d'une semaine pour répondre aux clients souhaitant bénéficier des dispositions de la loi n°2024-41, qui porte sur la réduction des taux d'intérêt fixes appliqués aux crédits.

Mais malgré les revendications croissantes des clients et l'intervention de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), le Conseil Bancaire et Financier (CBF) semble maintenir une position d'attente, se justifiant par l'absence de textes d'application nécessaires à la mise en oeuvre de certaines réformes. Cette inertie soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir du secteur bancaire tunisien, particulièrement en ce qui concerne la régulation des taux d'intérêt et des commissions bancaires.

Mouelhi a ajouté, dans une déclaration à l'agence Tap, que le secteur bancaire tunisien comprend 22 banques résidentes, 7 banques non résidentes, ainsi que plusieurs autres établissements financiers, tels que des institutions de leasing et de gestion de prêts. En 2020, le montant total des crédits immobiliers s'élevait à 11,7 milliards de dinars.

"L'augmentation des taux d'intérêt par les banques a affecté ces crédits, qui n'ont pas enregistré de croissance significative entre 2019 et 2020, passant de 11,3 milliards de dinars à 11,7 milliards de dinars à la fin de l'année 2020", a-t-il souligné.

En effet, le secteur bancaire et financier demeure un sujet crucial pour l'exécutif, d'où les multiples réunions au niveau de la présidence de la République et du gouvernement, en collaboration avec la BCT et le CBF. Le président de la République a d'ailleurs souligné, lors d'une rencontre avec le gouverneur de la BCT le 15 janvier 2025, l'importance de l'implication des banques publiques et privées pour stimuler l'investissement et faciliter les transactions financières.

Il convient également de noter que le CBF a annoncé, le 8 février 2024, la mise en application de nouvelles dispositions concernant les commissions bancaires, qui entreront en vigueur le 12 février 2024. Toutefois, la question d'une prorogation de cette mesure en 2025 reste encore sans réponse.