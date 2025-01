Tunisie: Tirage au sort de la CAN 2025 - Le pays connaît ses futurs adversaires !

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), prévu ce lundi 27 janvier à 19h au Théâtre Mohamed V à Rabat, révélera les adversaires de la sélection nationale tunisienne lors de cette prestigieuse compétition, que le Maroc accueillera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La cérémonie se déroulera en présence de nombreuses personnalités du football africain, de présidents de fédérations, de légendes du sport et de médias.

La Tunisie sera représentée par le nouveau président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Moez Nasri, le vice-président Hussein Jenayeh, élus le samedi précédent, ainsi que la légende du football tunisien Aymen Mathlouthi, surnommé « Balbouli ». Ce dernier sera accompagné d'autres icônes du football africain, notamment l'Égyptien Essam El Hadary et le Camerounais Patrick Mboma.

Pour rappel, Aymen Mathlouthi a gardé les buts de la sélection tunisienne lors de quatre éditions de la CAN (2010, 2012, 2015 et 2017) et a fait partie de l'effectif en 2008 et 2013. Avec l'Etoile du Sahel, il a remporté la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Il a également contribué à la victoire de la Tunisie lors du Championnat d'Afrique des Nations 2011 au Soudan et a pris part à la Coupe du Monde de la FIFA en 2018 en Russie.

À noter que l'équipe nationale tunisienne s'est qualifiée pour la CAN 2025 au Maroc en terminant en tête du groupe A avec 10 points. La Tunisie participe à la phase finale pour la 22e fois, et la 17e fois consécutive, un exploit inédit.

La cérémonie de tirage au sort rassemblera les délégations des 24 nations qualifiées. Ces équipes seront réparties en six groupes de quatre. À l'issue de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque poule, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale.

Le coup d'envoi de la CAN 2025 sera donné le 21 décembre 2025, et la finale se tiendra le 18 janvier 2026.

Voici la liste des 24 équipes qualifiées pour cette édition de la CAN :

Tunisie, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Maroc, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

Pour marquer cet événement, le logo officiel de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) CAF 2025 a été dévoilé le samedi 25 janvier à Rabat, au Maroc.

Ce logo moderne et emblématique du football africain célèbre le patrimoine et l'unité du continent, tout en incarnant la fierté, la résilience et l'espoir. Inspiré par le zellij marocain, une forme d'art mosaïque intemporelle, il redéfinit le football comme une toile où créativité, précision et passion se rencontrent. Ce logo marque ainsi une étape importante dans le compte à rebours du plus grand événement sportif du continent africain, comme l'a souligné la Confédération africaine de Football (CAF).