Tunisie: Observatoire de l'Automobile - Comprendre les choix et attentes des Tunisiens en 2025

Tunis a récemment accueilli la première édition des "Victoires de l'Automobile", un événement novateur qui met en lumière l'excellence du secteur automobile en Tunisie. L'objectif ? Récompenser les concessionnaires automobiles les plus performants de l'année 2024 dans trois grandes catégories : Réalisations commerciales, Performances et Excellence.

Lors de cette soirée, un autre moment fort a marqué l'événement : l'annonce du lancement du premier Observatoire de l'Automobile en Tunisie. Cette initiative inédite vise à offrir une analyse complète de la perception des automobilistes tunisiens vis-à-vis du secteur automobile.

L'étude menée par cet observatoire permettra de mieux comprendre les attentes et les préoccupations des consommateurs, en abordant des thématiques essentielles telles que les intentions d'achat, les critères de choix des véhicules, ainsi que les évolutions attendues du marché.

Lors de la présentation de l'étude, Hédi Hamdi et Sadri Skander, organisateurs de l'événement, ont précisé que le rapport couvre une large gamme de sujets d'importance pour les opérateurs du secteur.

L'étude a été réalisée à partir de questionnaires administrés en face à face, dans le cadre d'entretiens directs et approfondis, d'une durée de 30 à 35 minutes, sur un échantillon de 650 personnes âgées entre 18 et 65 ans. La marge d'erreur de l'étude est d'environ 4%. Les entretiens ont été menés durant la première quinzaine de janvier.

L'enquête aborde plusieurs thématiques, parmi lesquelles : le profil des automobilistes, leurs intentions d'achat, les critères déterminants pour l'acquisition d'un véhicule neuf, les préférences concernant les types de carrosseries, le budget alloué à l'achat, la comparaison entre les véhicules thermiques et électriques, ainsi que les attentes vis-à-vis des concessionnaires.

Le rapport explore également les politiques publiques en matière de mobilité durable, notamment en ce qui concerne l'encouragement de l'achat de véhicules électriques. Une des premières questions clés posées portait sur l'intention d'achat : 21% des Tunisiens ont exprimé leur volonté d'acheter un véhicule neuf ou d'occasion au cours de l'année 2025.

Concernant les types de véhicules envisagés, les résultats montrent une préférence marquée pour les véhicules thermiques, bien que près de la moitié des répondants n'aient pas encore pris de décision ferme.

Les principaux critères influençant le choix du véhicule sont, dans l'ordre, le prix d'achat (49%), suivi de la consommation de carburant (33%), de l'esthétique et du design (32%), de l'accessibilité et la disponibilité des pièces de rechange (31%), et du coût de l'entretien (31%). Des critères comme l'impact environnemental (14%) ou l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques (16%) figurent en bas de liste.

L'étude a également permis de croiser ces données avec d'autres variables, telles que le statut professionnel et le budget alloué à l'achat. Par exemple, les salariés attribuent une importance particulièrement élevée au prix d'achat, tandis que les consommateurs disposant de budgets plus importants (plus de 200.000 dinars) placent ce critère en deuxième position, derrière la qualité et les performances du véhicule.

"Les résultats de cette étude menée par Emrhod Consulting révèlent les critères décisifs dans le choix d'un véhicule... Les véhicules électriques, bien que moins populaires, suscitent un intérêt croissant, en particulier chez les jeunes consommateurs et les personnes soucieuses de l'environnement...", ont encore souligné les organisateurs, tout en ajoutant que le rapport complet fournira des informations approfondies sur ces aspects et permettra aux acteurs du secteur automobile de mieux cerner les attentes et comportements des consommateurs tunisiens.