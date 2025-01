Tunisie: 'Victoires de l'automobile' - Un hommage à l'excellence et à l'innovation du secteur tunisien

La première édition des "Victoires de l'Automobile" s'est récemment tenue à Tunis, avec pour objectif de célébrer l'excellence et l'innovation dans le secteur automobile tunisien. Cette cérémonie a réuni les principaux acteurs du marché pour récompenser les meilleures performances de l'année 2024 dans trois catégories majeures : Réalisations commerciales, Performances et Excellence.

En présence des principales marques et des leaders du marché, l'événement s'est inscrit dans une démarche de transparence et de rigueur, s'appuyant sur des critères d'évaluation clairs et objectifs et promet de transformer durablement l'industrie automobile en Tunisie.

En effet, les "Victoires de l'Automobile" se sont démarquées par l'originalité de leur processus de sélection. En s'appuyant sur un scoring scientifique et des KPI mesurables, les organisateurs ont mis en place une méthodologie de sélection rigoureuse, garantissant ainsi l'impartialité du processus.

Hédi Hamdi et Sadri Skander, les créateurs de l'événement, ont insisté sur la nécessité d'établir un système d'évaluation fiable, basé sur des indicateurs vérifiés par des cabinets spécialisés.

« Cet événement repose sur des critères objectifs, permettant de récompenser les concessionnaires et les entreprises les plus performants du secteur automobile, avec une totale transparence », ont souligné les organisateurs.

Pour assurer l'exactitude des données, ils ont fait appel à des experts, dont le cabinet Emrhod Consulting, chargé de réaliser une étude de terrain à travers des visites mystères dans les showrooms des principales enseignes du Grand Tunis. Parallèlement, l'agence Web First Rank a analysé la présence numérique des acteurs du marché automobile tunisien, en évaluant leur performance sur le web et les réseaux sociaux.

Un autre temps fort de cette soirée fut l'annonce du lancement de "L'Observatoire de l'Automobile". Cette initiative, réalisée également par Emrhod Consulting, a pour objectif de mener une étude approfondie sur la perception des Tunisiens vis-à-vis du secteur automobile. En 2025, les résultats de cette enquête devraient apporter une vision précise des intentions d'achat des consommateurs tunisiens, notamment sur les nouveaux modes de mobilité tels que les véhicules hybrides et électriques.

L'Observatoire s'intéressera également aux facteurs influençant le choix d'un véhicule, à la fidélité à certaines marques, ainsi qu'aux attentes des consommateurs en matière de services et d'infrastructures. "L'Observatoire de l'Automobile sera une référence pour comprendre les dynamiques du marché et les nouvelles tendances de consommation", a précisé Hédi Hamdi, annonçant ainsi une étude qui pourrait façonner l'avenir du secteur en Tunisie.

L'autre particularité des "Victoires de l'Automobile" réside dans son aspect rassembleur. L'événement a réuni l'ensemble des acteurs du secteur automobile, créant un espace propice à l'échange et à la réflexion sur les évolutions de l'industrie. Hédi Hamdi et Sadri Skander ont souligné l'importance de fédérer l'ensemble de l'écosystème automobile - des concessionnaires aux fournisseurs d'énergie, en passant par les acteurs des assurances et des services financiers.

L'événement a aussi mis en avant la concurrence saine qui caractérise le marché automobile tunisien. Bien que dominé par un système de quotas, le marché tunisien voit une concurrence croissante, avec une multiplication des marques et des segments de véhicules. Cette compétition, selon les organisateurs, permet d'améliorer l'offre et de mieux répondre aux attentes des consommateurs tunisiens. "Notre objectif est de servir au mieux le client tunisien et de l'accompagner dans ses choix en fonction de ses besoins, qu'il s'agisse de véhicules thermiques ou électriques", ont ajouté Hédi Hamdi et Sadri Skander.

Les moments forts de la soirée ont été les remises de prix, avec la distinction des acteurs les plus performants dans les trois catégories principales : Réalisations commerciales, Performances, et Excellence. Les lauréats ont été récompensés pour leur engagement à offrir des produits et services de qualité, contribuant ainsi à dynamiser l'industrie automobile tunisienne. L'événement a permis de saluer l'innovation et l'excellence, tout en offrant aux participants un moment de convivialité et de célébration.

Les organisateurs ont conclu la soirée en réaffirmant leur engagement à continuer à soutenir et à promouvoir l'essor du secteur automobile en Tunisie. Ils ont souligné l'importance de la transparence, de l'objectivité et de la rigueur dans l'évaluation des performances des acteurs du secteur, pour garantir une reconnaissance méritée de ceux qui se distinguent par leur excellence.