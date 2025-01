Tunisie: Un événement rare au pays - La loutre d'Eurasie retrouvée à Tabarka et Sejnen ( Vidéo)

L'Association tunisienne pour la vie sauvage a qualifié de « rare événement » la documentation des observations de loutre d'Eurasie à la fois à « Qar'at Sejnen » et au port de Tabarka. Cette découverte confirme que cette espèce existe encore dans la région, malgré les nombreuses menaces qui pèsent sur elle.

Dans un communiqué publié samedi dernier, l'Association tunisienne pour la vie sauvage a précisé qu'une vidéo capturée dans le cadre d'un inventaire des espèces animales de la zone humide de « Qar'at Sejnen » (gouvernorat de Bizerte, au nord de la Tunisie), classée parmi les sites Ramsar, montre une loutre d'Eurasie adulte, active durant la nuit.

L'Association a également indiqué qu'un jour plus tôt, vendredi dernier, un citoyen local avait observé et documenté la présence du même animal au port de Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba, au nord-ouest du pays. Cette observation a été qualifiée de « rare », les loutres d'Eurasie étant des animaux discrets et difficiles à photographier. L'Association a également salué l'importance des sciences participatives dans la recherche scientifique.

https://lapresse.tn/wp-content/uploads/2025/01/loutre-lutra-lutra.mp4La loutre d'Eurasie, également connue sous le nom scientifique de Lutra lutra, joue un rôle crucial dans le maintien de la santé des écosystèmes aquatiques. Ces animaux vivent dans les rivières et les ruisseaux d'Afrique du Nord et sont considérés comme des espèces indicatrices, dont la présence reflète la qualité des milieux aquatiques.

La loutre d'Eurasie se distingue par son lien avec des environnements propres et riches en oxygène, étant très dépendante d'eaux non polluées et de la présence de poissons, crustacés et autres sources de nourriture aquatique.

Cependant, l'Association souligne que ces animaux sont confrontés à de nombreux défis menaçant leur existence, notamment la dégradation de leurs habitats due à la pollution, les effets du changement climatique (qui provoquent le dessèchement des plans d'eau) et la perte de biodiversité liée aux activités humaines, telles que la construction de barrages et de routes.

L'Association rappelle que la présence de loutres d'Eurasie dans leur habitat naturel est un signe de la santé globale de l'écosystème, tandis que leur disparition constitue un avertissement de problèmes environnementaux graves nécessitant une action urgente pour protéger et préserver les écosystèmes aquatiques.

Il convient de noter que l'inventaire des espèces animales dans la zone humide de « Qar'at Sejnen » a été réalisé en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) pour le nord de l'Afrique, dans le cadre du projet « Restaur Now », qui se déroule de 2023 à 2025.

La Tunisie a récemment ajouté « Qar'at Sejnen » à la liste des zones humides d'importance internationale de la convention Ramsar, portant à 42 le nombre total de sites Ramsar dans le pays, selon l'initiative des zones humides méditerranéennes « MedWet ».

« Qar'at Sejnen », située à 110 mètres d'altitude, est la plus grande zone humide d'eau douce naturelle de la Tunisie, s'étendant sur 1500 hectares. Cette zone est la propriété des associations de développement agricole de Sejnen, représentant les propriétaires terriens, ainsi que de la municipalité et de la délégation de Sejnen.