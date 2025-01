Maroc: Marathon international de Marrakech - Le Kényan Alfonce Kigen Kibiwott et l'Éthiopienne Beyenne Tifri Tsegaye remportent la 35e édition

Marrakech — Le Kenyan Alfonce Kigen Kibiwott et l'Éthiopienne Beyenne Tifri Tsegaye ont remporté la 35e édition du Marathon international de Marrakech, tenue dimanche, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Alfonce Kigen Kibiwott a parcouru l'épreuve en 2h08mn47s, suivi des Marocains Soufiyan Bouqantar (2h09mn13s) et Omar Ait Chitachen (2h09mn25s).

Chez les dames, Beyenne Tifri Tsegaye a parcouru la distance de l'épreuve (42,195 km) en un temps de 2h25m44s, devançant la Marocaine Oumaima Saoud (2h29m51s) et sa compatriote Bekele Abebech Afework (2h30m39s).

Pour ce qui est du semi-marathon, l'athlète marocain Aziz Aitourkia a remporté la première place en parcourant la distance de l'épreuve (21,975 km) en un temps de 1h1mn35s, devançant le Kényan Langat Leonard Kipkoech (1h1mn38s) et son compatriote Mousaab Hadout (1h1mn39s).

Chez les dames, le titre est revenu à la Bahreïnie Violah Jepchumba Kilonzoa, qui a réalisé un temps de 1h10m42s, devançant les Marocaines Kawtar Kahhaz (1h11m31s) et Nazha Mchrouh (1h11m59s).

Lors de la cérémonie de remise des prix, tenue en présence notamment du Secrétaire général de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, de plusieurs élus, ainsi que de personnalités civiles et militaires, Alfonce Kigen Kibiwott et Beyenne Tifri Tsegaye ont exprimé leur joie de remporter cette 35e édition.

Ils ont souligné que cette victoire est le fruit d'entraînements intensifs, saluant, par la même occasion, les excellentes conditions mises en place par les organisateurs pour garantir le succès de cet évènement.

De leur côté, les athlètes marocains Aziz Aitourkia, vainqueur du semi-marathon, et Kawtar Kahhaz, qui a remporté la deuxième place chez les dames, ont affirmé que ces performances ont été possibles grâce à un travail acharné, tout en reconnaissant le niveau élevé des participants.

Ainsi, ils se sont engagés à redoubler d'efforts pour réaliser de meilleurs résultats dans les prochaines éditions.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association Grand Atlas et directeur du Marathon, Mohamed Knidri, a noté que cette édition a été une réussite exceptionnelle, tant au niveau de l'organisation que de la qualité des participants. Il a, à cet égard, exprimé ses remerciements aux autorités locales pour les efforts déployés afin de garantir le bon déroulement de l'événement.

M. Knidri a également loué les performances remarquables enregistrées lors des différentes compétitions.

Organisée par l'Association le Grand Atlas (AGA), en collaboration avec le Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme, la Wilaya de la région Marrakech-Safi et le conseil communal de Marrakech, cette compétition a vu la participation de plus de 15.000 athlètes, dont plus de 110 coureurs d'élite, issus des quatre coins du monde.

Depuis 2013, le Marathon est classé au 11è rang mondial et a reçu en 2020 le label de World Athletics, le rendant qualificatif pour les Championnats du Monde et les Jeux Olympiques.

Cette édition a également été marquée par une course au profit des enfants, une "Course de bienvenue" de 5 km ouvert à tous, organisée le 25 janvier, dans l'objectif de familiariser les athlètes au climat et à l'ambiance de la ville de Marrakech et une "Journée Sans Voitures" sous le thème "Environnement et Sécurité Routière au cœur des priorités".