Angola: La ministre de la Santé met en garde contre l'intensification des mesures de prévention du choléra

Caxito — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a mis en garde samedi, à Caxito, dans la province de Bengo, contre la nécessité d'intensifier les mesures de prévention pour lutter contre le choléra.

Cette mise en garde intervient alors que le pays a enregistré 169 cas vendredi, soit un total de 952 cas depuis le début de l'épidémie.

La responsable s'adressait à la presse à l'issue d'une visite de travail visant à faire une radiographie de la situation du choléra dans la province de Bengo, et à vérifier l'état de l'organisation et du fonctionnement des Centres de Traitement du Choléra (CTC).

Six provinces sont actuellement touchées par l'épidémie de choléra, à savoir Luanda, Bengo, Icolo e Bengo, Malanje, Huambo et Huíla, Luanda étant la plus touchée, l'épicentre de la maladie étant situé dans la municipalité de Cacuaco.

Selon la ministre, la visite à Bengo avait pour but de faire une radiographie de la situation du choléra, dont les cas sont en augmentation, et elle a appelé au renforcement des mesures préventives, en particulier des actions communautaires.

Elle a ainsi appelé les comités de quartier et de marché à nettoyer et à désinfecter les marchés, les lieux de travail et autres locaux avec de l'eau de Javel, distribuée par le Gouvernement, également pour le traitement de l'eau.