Tunisie: Lancement de la boxe professionnelle au pays - 2000 dollars pour les vainqueurs et une organisation réussie

Pour la première fois en Tunisie, un gala de boxe professionnelle est organisé selon les normes internationales de l'IBA.

Cette fois, pas de place pour des apprentis organisateurs et des charlatans qui font passer des boxeurs rouillés pour de champions. Cette fois les boxeurs sont jeunes et ils ont tous un pédigrée en bonne et due forme à la fédération internationale de boxe . Rappelons qu'il s'agit du gala de boxe organisé le vendredi 24 janvier à la salle couverte de sidi Bousaid. Un gala qui a réuni des boxeurs venus de toute l'Afrique avec des tunisiens. Il s'agit du premier gala de l' « International boxing association » organisé en Afrique et la Tunisie a été choisie pour l'abriter. Une bourse de 2000 dollars pour les vainqueurs et de 1000 dollars pour les vaincus était en jeu.

Précision très importante : la fédération internationale de boxe sise en Suisse se charge de verser les sommes directement dans les comptes des boxeurs. Les Maitres de cérémonie et organisateurs sont la fédération tunisienne de boxe et la confédération africaine de boxe .

Le constat le plus important c'est que avec ce genre de Gala, nos boxeurs peuvent gagner de l'argent en Tunisie et ne pas être obligés de partir clandestinement à l'étranger pour finir en « sparing partner » pour des champions étrangers.

Second constat, c'est que ce gala a attiré un grand public friand de voir l'art du pugilat faire dans le spectacle.

Pourquoi la boxe tunisienne a perdu de son éclat ? A notre sens, parce quelle ne fabrique plus de noms de champions qui font le spectacle et attirent les foules. Le public a besoin de vedettes. D'où le troisième constat : les noms qui ont brillé lors de ce gala et sur lequel on peut construire est celui de Youssef Rafrafi . Un athlète à suivre. Coté boxe féminine, nous noterons le nom de wafa Hafsi. Une copie zéro très réussie.

Selon le président de la FTB, Zied Barbouch, ce gala sera organisé tous les ans à la même date en Tunisie. Bon vent !