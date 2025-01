Tunisie: Musique - Oum Kalthoum à la philharmonie de Paris

A l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de la mort de la DivaOum Kalthoum, la Philharmonie de Paris organise, le 30 janvier prochain,un concert sous la direction du maestro Rayes Bek et la troupe «Gharamwa Intiqam » (Amour et Vengeance), et ce, dans le cadre des « Plus Bellesnuits » dans la capitale française.

« Les Plus Belles nuits » est un hommage qui redonne une nouvelle vie des chansons célèbres et populaires d'Oum Kalthoum. Des images vidéo représen- tant des extraits des films où elle a interprété ses plus beaux rôles feront partie du spectacle qui consiste en un voyage nostalgique dans l'âge d'or de la musique et du cinéma égyptiens.

« Gharam wa Intiqam » (Amour et Vengeance), projet musical et artistique impulsé en 2016, s'attarde à revisi- ter la variété millésimée et le cinéma populaire égyp- tien des années 1940-1990. Sous le signe du métissage, le groupe réunit trois musiciens d'horizons culturels diffé- rents : le Libanais Rayess Bek de son vrai nom Wael Kou- daih (machines et sampler), le Franco-Algérien Mahdi Haddab (oud électrique) et le Français Julien Perraudeau (claviers).