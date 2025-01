Tunisie: « Salma dialogue business » - Un dialogue intercontinental à Tunis

Le Forum « Salma Dialogue Business » a été organisé avec l'appui d'Invest for Jobs, Initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste», à travers le projet « Partenariats pour l'emploi et l'appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II » mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par la GIZ Tunisie, en étroite coopération avec le ministère tunisien de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, l'ambassade d'Argentine en Tunisie, la KAS et la Coopération suisse.

Le Forum «Salma Dia- logue Business» (Strategic Alliances: Latin America Meeting Africa), qui s'est tenu récemment à Tunis, a réuni des leaders influents et des experts du secteur privé venant d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe. Conçu pour renforcer les liens économiques interrégionaux, tout en abordant les grands défis économiques mondiaux, cet événement a été l'occasion d'en- tendre plusieurs experts sur nombre de thématiques importantes