Afrique du Nord: Visite de Mohamed Ali Nafti en Algérie - Renforcer les liens entre la Tunisie et l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, Mohamed Ali Nafti, effectuera une visite de travail en République Algérienne Démocratique et Populaire le 27 janvier 2025. Selon un communiqué publié dimanche sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères, cette visite reflète la volonté des dirigeants des deux pays frères de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et l'Algérie.

Elle témoigne également de leur détermination à intensifier les consultations et la coordination sur les questions d'intérêt commun, afin de consolider la sécurité, la stabilité et le développement dans la région.

Les discussions entre le ministre Nafti et son homologue algérien, Ahmed Attaf, porteront sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat solidaire dans des secteurs stratégiques pour les deux pays, notamment l'énergie, la sécurité alimentaire et hydrique, le transport, le commerce et la gestion de la migration irrégulière. Les deux parties aborderont également la question de l'amélioration des services consulaires et la facilitation des déplacements entre les deux pays, dans le but de promouvoir l'intégration économique, sociale et culturelle et de servir les intérêts des communautés tunisienne et algérienne dans leurs pays de résidence.