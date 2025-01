Afrique du Nord: Trois dépressions atmosphériques attendues - La Tunisie, l'Algérie et la Libye sous surveillance

L'Observatoire tunisien de la météo et du climat a annoncé, ce dimanche sur sa page Facebook, la prévision de trois dépressions atmosphériques qui pourraient affecter la Tunisie, l'Algérie et potentiellement la Libye dans les jours et semaines à venir.

La première perturbation est attendue à partir de la nuit du mardi 28 janvier et mercredi 29 janvier 2025. Selon les prévisions, des pluies faibles à modérées, voire abondantes selon les régions, sont attendues.

Selon la même source, ces pluies toucheront certaines régions selon un rythme par phases.

Quant à la deuxième dépression, elle devrait se former au début de février. Selon les experts de l'Observatoire, cette perturbation sera plus marquée que la première et pourrait entraîner des conditions météorologiques plus sévères. Des mises à jour seront fournies à mesure que l'évolution de cette dépression sera confirmée.

S'agissant de la troisième et dernière dépression, elle est également attendue à la fin de la première décade de février. Bien que sa probabilité soit élevée, elle demeure incertaine à 100 % pour le moment. Les zones concernées seront précisées en fonction de son développement.

La même source ajoute que les dépressions atmosphériques affecteront principalement la Tunisie et l'Algérie, avec des risques de propagation vers la Libye si la troisième dépression se confirme.

La Tunisie, en particulier, connaîtra des pluies fréquentes entre le 29 janvier et le 10 février 2025. Les régions du nord du pays devraient être les plus touchées, tandis que des précipitations modérées sont attendues pour le centre, et des pluies plus faibles au sud.

L'Observatoire indique également que des chutes de neige sont possibles sur les montagnes de l'ouest, notamment à Thala, Kasserine et Makthar, pendant certaines journées.

L'Observatoire rappelle que ces prévisions sont susceptibles d'être modifiées, positivement ou négativement, en fonction de l'évolution des conditions météorologiques.