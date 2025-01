Afrique: CAN 2025 - À Rabat, le tirage au sort va lancer l'édition marocaine

Le tirage au sort de la CAN 2025 est effectué ce lundi 27 janvier à Rabat, près d'un an avant le début de la compétition en terre marocaine. Les 24 équipes qualifiées vont connaître leurs adversaires, en espérant être épargnées, même si un bon tirage ne garantit pas toujours un long parcours.

Le théâtre national Mohammed V de Rabat va accueillir le tirage de la CAN 2025 dont la cérémonie débute à 19 h, heure locale (18 h TU). Décrit par la CAF comme « un joyau architectural » « et incarnant « l'élégance et le riche patrimoine culturel du Maroc », le théâtre Mohammed V sera celui des rêves pendant le tirage pour la plupart des équipes qualifiées à la CAN 2025.

Qui aura le meilleur tirage ? Qui sera dans le groupe de la mort ? Qui va avoir l'honneur de disputer le match d'ouverture face au Maroc ?

Beaucoup de questions qui vont trouver leurs réponses après le maniement des boules par les légendes du foot marocain et africain. L'Égyptien Essam El Hadary, le Camerounais Patrick Mboma, le Tunisien Aymen Mathlouthi et l'Ivoirien Gervinho « honoreront de leur présence le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations », annonce la CAF

Mais avoir un « bon tirage » ou être tête de série dans le chapeau 1 ne garantit pas un bon parcours tellement l'écart se resserre entre les gros, les outsiders et les petits poucets.

Éviter les Comores...

En 2024, lors de la CAN ivoirienne, le Sénégal, champion d'Afrique, seule équipe à trois victoires en poules, s'est fait sortir dès les huitièmes de finale par la Côte d'Ivoire, sauvée par une place de meilleure troisième. Elle devient championne d'Afrique deux semaines plus tard.

Les équipes comme la Guinée équatoriale, l'Angola et le Cap-Vert, logées dans les chapeaux 3 ou 4, avaient également fini en tête de leur poule devant respectivement le Nigeria, l'Égypte, et l'Algérie.

La moitié des équipes qualifiées ont déjà gagné la CAN. Il y a ainsi du très lourd dans le chapeau 1, et du lourd dans le 2. Dans le chapeau 3, le parcours de l'Angola et du Cap-Vert en 2024 pourrait inspirer le Gabon ou le Bénin qui retrouvent la Coupe d'Afrique.

Le chapeau 4 est censé héberger les équipes les plus faibles, mais il n'est pas sûr qu'hériter des Comores ou du Soudan soit une bonne nouvelle.

À l'issue du tirage, les 24 équipes seront réparties en six groupes de quatre. Après la phase de poules, les deux meilleures équipes de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accéderont aux huitièmes de finale.

Les quatre chapeaux du tirage au sort

Chapeau 1: Maroc (Pays hôte), Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d'Ivoire

Chapeau 2: Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo, Burkina Faso

Chapeau 3: Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale, Bénin

Chapeau 4: Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe, Botswana