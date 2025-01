Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à un projet de loi relatif aux assurances et à des exposés portant notamment sur l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne et l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales, indique un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Après présentation, par Monsieur le Premier ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, suivie des interventions de Messieurs les ministres sur les projets de loi et les exposés, Monsieur le président de la République a donné les instructions, directives et orientations suivantes :

Concernant l'exposé sur la bourse universitaire :

- Monsieur le président de la République a ordonné la création d'une commission, composée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, et du ministre des Finances, qui soumettra son rapport sur l'augmentation de la bourse universitaire lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres.

- Monsieur le président de la République a ordonné d'inclure la révision des systèmes de bourse et d'hébergement des étudiants universitaires dans le plan de réforme globale des œuvres universitaires.

* Concernant l'exposé sur la loi relative à l'exercice du droit syndical :

- Monsieur le président de la République a ordonné à ce que cette loi respecte le droit syndical et la formation dans ce domaine.

- La loi doit inclure tous les critères de transparence dans l'exercice syndical et la véritable représentation syndicale.

* Concernant l'exposé sur les préparatifs de la saison du Hadj :

- Le président de la République a enjoint à ce que l'Etat prenne en charge les augmentations des frais du pèlerinage, en maintenant le même coût appliqué lors de la précédente saison.

* Concernant l'exposé sur l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne :

- Le président de la République a affirmé que la révision de cet accord s'impose au regard de la réalité économique actuelle, sachant que depuis son entrée en vigueur, en 2005, les exportations de l'Algérie étaient basées principalement sur les hydrocarbures, alors qu'aujourd'hui, nos exportations hors hydrocarbures se sont diversifiées et étendues à d'autres domaines, notamment la production agricole, les minerais, le ciment et les produits alimentaires et autres.

- Monsieur le président de la République a souligné que la révision de l'accord avec l'Union européenne ne résulte pas d'un conflit, mais vise à soutenir les bonnes relations entre l'Algérie et l'UE en tant que partenaire économique sur la base du principe gagnant-gagnant.

- Monsieur le président de la République a rappelé une nouvelle fois que l'Algérie n'a interdit l'importation dans aucun domaine, à l'exception de ce qui est fabriqué localement et dont le volume de production couvre les besoins du marché national.

- Monsieur le président de la République a donné des instructions strictes au Gouvernement pour contrer toute tentative visant à ternir l'image de l'Algérie auprès des marques commerciales mondiales, en facilitant et en encourageant l'investissement, notamment par les jeunes, dans la commercialisation des marques mondiales qui connaissent un grand succès dans les grands centres commerciaux ou malls, et qui attirent énormément de jeunes algériens.

- L'objectif fixé est de rationaliser et d'organiser l'importation par filière, en coupant court aux tentatives de spéculation récurrentes sur les produits importés comme les pièces de rechange, dont l'importation est toujours ouverte et n'a fait l'objet d'aucune décision l'interdisant.

* Concernant le projet de loi relatif aux assurances:

- Monsieur le président de la République a instruit d'enrichir le projet de loi en accord avec la souveraineté financière du pays.

- Encourager les opérateurs dans ce domaine à l'investissement et à la création de banques algériennes privées pour dynamiser davantage l'économie nationale.

* Concernant l'exposé sur l'état d'avancement de la réalisation de silos de stockage de céréales :

- Monsieur le président s'est félicité de l'avancement des travaux de réalisation des silos, en prévision de la campagne de moisson. Leurs capacités atteindront, pour la première fois, environ 5 millions de tonnes.

- Monsieur le président de la République a également enjoint à Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural d'accélérer le parachèvement des travaux des silos restants pour renforcer les capacités de stockage au titre de la stratégie de sécurité alimentaire.

- Il a en outre ordonné d'étendre la construction de silos de stockage à d'autres communes connues pour une production céréalière régulière et abondante.

Avant la clôture de la réunion du Conseil des ministres, des décisions individuelles portant nominations et fin de fonctions à des postes supérieurs de l'Etat ont été approuvées".