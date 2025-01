Afrique: Jean-Philippe Krasso (Côte d'Ivoire) - 'Il n'y a pas de tirage idéal'

interview

Jean-Philippe Krasso souligne qu'aucun tirage ne peut être considéré comme favorable dans une compétition comme la CAN

L'Ivoirien évoque la "pression motivante" de défendre le titre

L'attaquant vise la CAN 2025 en pleine forme pour aider son équipe

Jean-Philippe Krasso, attaquant de la Côte d'Ivoire et champion d'Afrique 2023, s'impose comme l'un des visages incontournables du football ivoirien actuel. À la veille du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, l'attaquant du Paris FC revient sur le parcours des Éléphants, l'état d'esprit du groupe, et ses ambitions personnelles pour la CAN 2025. Entre fierté de représenter son pays et détermination à continuer sur la lancée de leur sacre historique, Krasso se confie en toute exclusivité.

Cafonline.com : On est à quelques jours du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra lundi. Quel serait le tirage idéal pour les Éléphants ?

Jean-Philippe Krasso : Il n'y a pas vraiment de tirage idéal. Lors de la dernière CAN, on pensait avoir un groupe où on pourrait s'en sortir, peut-être pas facilement, mais où ça passerait. Et finalement, on a souffert. Aujourd'hui, toutes les équipes qualifiées sont bonnes, donc rien ne sera facile. À nous de bien nous préparer.

Depuis ce sacre en 2023, la Côte d'Ivoire est sur une bonne dynamique. Comment décririez-vous l'état d'esprit du groupe ?

L'état d'esprit est très bon. Le groupe vit bien, autant sur le terrain qu'en dehors. Nous nous appuyons sur ce que nous avons bien fait depuis la CAN. Chaque match est pris au sérieux : on les prépare bien, on donne le maximum sur le terrain, et on reste soudés, même en cas de défaite.

Vous avez été un acteur clé lors des qualifications, avec ce doublé contre la Zambie (2-0). Comment abordez-vous personnellement cette CAN 2025 ?

Mon premier objectif est d'être présent dans la liste pour la CAN. En attendant, je me concentre sur mon travail avec le Paris FC et les qualifications pour la Coupe du Monde. Je veux arriver à la CAN en pleine forme, physiquement et mentalement, avec l'envie de tout donner. Nous savons que nous affronterons de grandes équipes, et cela rend le défi encore plus beau.

Pensez-vous que le fait d'avoir remporté la CAN 2023 à domicile met davantage de pression sur la Côte d'Ivoire pour cette édition ?

Peut-être davantage de pression, oui, surtout à l'extérieur. Mais c'est une pression positive. On sait ce qu'on a accompli et le bonheur que cela a apporté à nos familles, à tout le peuple. On se dit : pourquoi ne pas revivre ce bonheur ? Cette pression est motivante, car on connaît la récompense au bout.

Si vous deviez décrire ce que vous avez vécu lors de la CAN 2023, à domicile, quels mots choisiriez-vous ?

Une fierté immense. Vivre une CAN à domicile est incroyable. On ressent tout, les bons comme les mauvais moments, en direct. Mais à la fin, c'était un moment magique, un cocktail d'émotions. Pouvoir partager cette victoire avec le peuple ivoirien a rendu tout cela encore plus spécial.

Emerse Faé, votre sélectionneur, a dit de vous : "Jean-Philippe sent le jeu, il sent le but." Qu'en pensez-vous ?

C'est flatteur. Je ne suis pas un attaquant classique qui reste en pointe à attendre les ballons. J'aime participer au jeu, jouer en soutien d'un autre attaquant ou servir mes coéquipiers. Mais quand je suis en position de tirer, j'essaie d'utiliser mes qualités de buteur.

