Maroc: Province de Guercif - 737 bénéficiaires d'une caravane médicale pluridisciplinaire

Guercif — Quelque 737 personnes ont bénéficié d'une caravane médicale pluridisciplinaire organisée, samedi au douar Tamjilte dans la commune de Berkine, relevant de la province de Guercif, et ce dans le cadre des efforts visant à atténuer les effets de la vague de froid.

Cette initiative humanitaire, organisée par la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale à Guercif, en partenariat avec la préfecture de la province de Guercif, le Croissant-Rouge marocain à Guercif et l'Association Dar Assiha, s'inscrit dans le cadre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, visant à fournir les soins nécessaires aux habitants des zones touchées par la vague de froid intense et à rapprocher les services de santé de ces populations.

Cette campagne s'inscrit également dans le cadre de l'Opération "Riaya 2024-2025" lancée par le ministère de la Santé et de la protection sociale, ainsi que du plan national de santé en milieu rural, qui visent à assurer la continuité des services de santé de base et à les rapprocher des habitants des zones touchées par la vague de froid, notamment ceux qui ont des difficultés à accéder aux centres de santé.

Cette caravane médicale, supervisée par une équipe médicale composée de 38 personnes, dont 7 médecins, 12 infirmiers et 13 volontaires du Croissant-Rouge, a offert des services de santé dans les spécialités de la médecine générale, l'ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique et de la dentisterie.

Elle a également assuré le suivi des maladies chroniques, la vérification des carnets de santé des enfants et le rattrapage des vaccinations manquantes, ainsi que la sensibilisation et la distribution gratuite de médicaments aux bénéficiaires.

Selon Hassan Rachidi, de la Délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale à Guercif, cette caravane, qui a bénéficié à 737 personnes, dont 87 enfants et 361 femmes (dont 5 enceintes), pour un total de 1.646 prestations de santé diverses, s'inscrit dans le cadre des mesures pratiques visant à atténuer les effets de la vague de froid intense que connaît la province.

Il a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que l'équipe médicale a fourni des services médicaux et paramédicaux aux bénéficiaires, et ce dans le cadre des efforts de la Délégation pour améliorer et rapprocher les services de santé spécialisés des habitants des zones reculées.

Saluant cette initiative, les bénéficiaires ont souligné que cette caravane est une opportunité pour alléger les souffrances des habitants de la province, surtout dans les douars et zones éloignés, pendant cette période de grand froid.

Ils ont indiqué que cette initiative, qui leur a permis de profiter de divers services médicaux et de médicaments gratuits, fait suite à une initiative humanitaire similaire au cours de laquelle il a été procédé à la distribution de vivres et de couvertures.