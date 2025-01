Cameroun: L'utilisation de l'IA dans l'éducation - Défis et enjeux majeur pour les apprenants et éducateurs

L'UNESCO , (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, en anglais : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) appelle tout apprenant, plus acteur de l'éducation à gagner des compétences en IA en préservant la créativité et l'action humaine.

C'est ce qui ressort de la conférence organisée le 24 janvier dernier au siège du Bureau Régional de l'UNESCO de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun en faveur de la journée Internationale de l'éducation.

Cette conférence a été placé sous le thème : "l'intelligence artificielle et l'éducation : préserver l'autonomie dans un monde automatisé".

Pour Hilaire Mputu , coordonnateur régional de l'éducation au bureau régional de l'UNESCO de Yaoundé «L'intelligence artificielle transforme l'éducation ; elle doit renforcer le potentiel humain sans le remplacer».

Soulignons que ladite conférence a pour objectif crucial d'examiner les nouvelles possibilités offertes par l'IA, promouvoir le développement de compétences critiques en matière d'IA ( intelligence artificielle), Veiller à ce que l'IA complète, plutôt qu'elle ne remplace, les éléments humains essentiels de l'apprentissage.

CONTEXTE DE CETTE JOURNÉE.

D'après l'UNESCO, aujourd'hui 250 millions d'enfants et de jeunes ne vont toujours pas à l'école et 763 millions d'adultes ne maîtrisent pas les compétences de base en alphabétisation.

Ceci constitue une atteinte à leur droit à l'éducation qui est inacceptable. Il est temps de transformer l'éducation. Le thème de la Journée internationale de l'éducation 2025, s'intitule « L'IA et l'éducation : préserver l'autonomie dans un monde automatisé », ce thème propose une réflexion sur le pouvoir de l'éducation pour permettre aux personnes et aux communautés de naviguer, de comprendre et d'influencer le progrès technologique.

À mesure que les systèmes pilotés par l'informatique et l'intelligence artificielle ( IA) deviennent plus sophistiqués, les frontières entre l'intention humaine et l'action automatisée s'estompent souvent, ce qui soulève des questions essentielles sur la manière de préserver, de redéfinir et, idéalement, d'élever l'action humaine à l'ère de l'accélération technologique.

Selon des enquêtes récentes, dans les pays à revenu élevé, plus des deux tiers des élèves du secondaire utilisent des outils d'IA générative pour automatiser la réalisation de leurs travaux scolaires. Les enseignants et les établissements scolaires utilisent également des technologies d'IA pour évaluer et répondre aux travaux des élèves.

Il faut le préciser, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 24 janvier Journée internationale de l'éducation, afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Les festivités ont été lancé ce 24 janvier à Paris.

Selon Paul Coustère Directeur du Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale «en 2023 moins de 10% des écoles et universités disposaient d'un cadre officiel sur l'usage d'une intelligence artificielle en milieu scolaire, c'est pourquoi la même année l'UNESCO a publié des orientations pour l'intelligence générative dans l'éducation et la recherche, ces orientations suggèrent notamment de fixer une limite d'âge de 13 ans pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les salles de classe»

ENJEUX MAJEUR DE L'IA.

L'intelligence artificielle joue un rôle dans tous les domaines, de l'enseignement aux processus d'admission et à la certification. Les outils d'IA permettent également de rassembler et d'analyser de vastes ensembles de données sur l'éducation afin d'éclairer l'affectation des ressources et d'influencer des décisions aussi variées que l'affectation des enseignants, la planification des calendriers scolaires, l'orientation professionnelle et les prévisions en matière d'abandon scolaire. L'IA impacte également le monde du travail ainsi que les besoins en formation, en montée en compétences et en reconversion.

L'éducation quant à elle, joue un rôle fondamental en aidant les individus et les groupes à déterminer quelles tâches doivent être confiées à l'IA et quelles tâches doivent rester fermement entre les mains humaines. Développer les compétences en IA de tous les apprenants contribuera à préserver l'autonomie et les intentions humaines.

C'est donc dans ce contexte, que le Bureau Régional de l'UNESCO, en partenariat avec la chaire UNESCO Tics pour l'Afrique Centrale, la Commission Nationale Camerounaise pour I'UNESCO et la communauté éducative ont organisé ce 24 janvier cette conférence dédiée à la thématique de l'intelligence artificielle (IA) et de l'éducation.