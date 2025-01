Madagascar: Forces armées - 35 militaires jetés en prison et 495 autres sanctionnés

Les dirigeants militaires ont rappelé, ces derniers jours, aux troupes de rester droit dans leurs bottes.

Au sein de l'armée, on met aussi à la porte et on jette en prison les brebis galeuses. L'année 2024 a été, entre autres, marquée par des mesures disciplinaires significatives au sein de l'armée. Selon le général Manantsoa Deramasinjaka, 35 militaires ont été emprisonnés pour des comportements jugés inappropriés ou des violations de la discipline. En outre, 56 autres militaires en activité ont été radiés, et un total de 495 sanctions ont été prononcées pour des infractions diverses. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation interne visant à renforcer la discipline au sein des Forces armées.

Retraités

Le chef d'état-major des armées, le général Manantsoa Deramasinjaka, a présenté, jeudi dernier, lors de la réunion stratégique des hauts responsables de l'armée le bilan de l'année 2024 des Forces armées. Un bilan marqué par des sanctions internes, des efforts de sécurisation des élections, mais aussi par des défis structurels, notamment en matière d'effectifs et d'équipements. Le ministère des Forces armées a également souligné les efforts de formation et de renouvellement des effectifs. En 2024, 2 923 militaires ont suivi des formations spécifiques pour améliorer leurs compétences, tandis que 431 militaires sont partis à la retraite, quittant les rangs de l'armée.

Élections

L'une des missions prioritaires des Forces armées cette année, selon le chef d'état-major des armées, a été la sécurisation des élections législatives et communales, un enjeu majeur pour la stabilité politique du pays. En réponse à ce défi, 3 015 militaires, provenant des trois branches de l'armée (terre, mer et air), ont été mobilisés pour garantir la sécurité dans le pays. Ils ont été envoyés aux fronts pour lutter, entre autres, contre le banditisme rural, les trafics en haute mer. En revanche, 2 993 militaires ont spécifiquement été déployés pour sécuriser les élections législatives et communales, une opération d'envergure qui a nécessité des ressources humaines et logistiques considérables.

Déficits

Cependant, le général Deramasinjaka a exprimé ses préoccupations concernant les déficits d'effectifs et l'insuffisance de matériel au sein de l'armée malgache. Bien que des efforts de formation aient été réalisés, l'armée fait face à des défis importants pour répondre à ses besoins opérationnels. Le chef d'état-major a insisté sur la nécessité d'améliorer la préparation opérationnelle des troupes, sous-entendant que des investissements dans des équipements modernes et des formations ciblées seraient essentiels pour garantir l'efficacité des Forces armées dans les années à venir.