Tunisie: Rfr - Inauguration officielle de la ligne D - Le soulagement

Deux dates à marquer d'une pierre blanche. La première, 20 mars 2023, est celle du lancement officiel de la ligne E du Rfr reliant la Place Barcelone-Tunis à Ezzouhour. La seconde concerne, bien évidemment, l'inauguration officielle hier, samedi 25 janvier, de la ligne D du RfR en présence du ministre du Transport et du gouverneur de La Manouba.

Enfin ! diront tous ceux qui ont longtemps attendu la mise en service de cette ligne qui dessert à partir de la station Barcelone (à Tunis) Mellassine, Erraoudha, Le Bardo, Bortal, La Manouba, cité les Orangers et Gobaâ.

Ce grand projet se caractérise par d'importants ouvrages d'art dont 13 passages inférieurs et supérieurs pour piétons et voitures ainsi que de tunnels. Certains de ces passages sont équipés d'ascenseurs.

Un transport décent

Toutes les stations sont formées d'un sous-sol et d'un rez-de-chaussée tandis que d'autres comportent plus d'un étage.

Il n'est pas besoin de rappeler que cette ligne tant attendue a fait couler beaucoup d'encre et a suscité l'impatience de tant d'usagers du transport public. C'est avec au moins une bonne décennie de retard que les rêves des habitants des zones à desservir se réalisent. En effet, c'est avec un grand décalage sur le calendrier que ce projet a pu voir le jour. À un certain moment, on avait pensé qu'il était possible de le réaliser fin 2016. Mais la mise en service de la ligne E qui était initialement annoncée pour l'été 2019 fut repoussée à juillet 2021. L'inauguration n'eut, finalement lieu que le 20 mars 2023.

Mais, heureusement, tout cela fait partie du passé.

Maintenant, plus de 20.000 passagers de la banlieue ouest de Tunis peuvent goûter au plaisir d'un transport public décent. On sait que les deux rames du train peuvent transporter environ 2.400 passagers à chaque voyage. Comme prévu, ce train va parcourir la distance de 19.2 km avec une fréquence respectable et une moyenne de 15 mn environ. Et dire que l'on mettait, souvent, quatre à cinq fois plus à bord des bus.

Un trésor à préserver

La vitesse moyenne envisagée se situera entre 35 et 40km/heure contre 18km environ pour le métro.

Il n'en reste pas moins que les heureux clients de cette nouvelle ligne sont appelés à préserver ce trésor qui, finalement, est le leur. C'est d'ailleurs le cas pour le train de la ligne E déjà en service depuis plus d'un an et demi. C'est, à juste titre, que les responsables de cette ligne reconnaissent le respect des usagers pour ce nouveau mode de transport et leur civisme.

Il n'y a rien d'étrange à cela. Car le citoyen n'a aucune raison de porter préjudice aux biens publics dès lors qu'il est convaincu qu'on lui offre un service conforme à ses attentes.

Pour sa part, la société qui gère le réseau du Rfr a déjà montré sa capacité à sensibiliser les usagers notamment grâce à l'expérience engrangée depuis le lancement de la ligne E.

Pour le moment, les habitants de la banlieue ouest de Tunis n'auront plus qu'à attendre l'extension de leur nouvelle ligne jusqu'à Mnihla comme le prévoit le schéma de tout le réseau du Rfr. Il y a lieu de mentionner que ce dernier comprendra, une fois parachevé, une longueur totale de 86 km. C'est, justement, l'ensemble du réseau qui compte 5 lignes