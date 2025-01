Tunisie: 8634 biens immobiliers publics bientôt numérisés et exploités

Le processus d'inventaire complet des biens immobiliers publics a permis de recenser, à ce jour, environ 8634 biens, répartis entre propriétés agricoles et non agricoles, selon les déclarations de Majdi Ben Slimane, chargé de mission auprès du ministre des Domaines de l'État et des Affaires Foncières.

Dans une interview accordée à l'Agence TAP, Ben Slimane a expliqué que cet inventaire et la valorisation des biens publics sont réalisés en conformité avec les exigences du nouveau système comptable et selon les procédures établies par la loi organique n° 15 de 2019, relative au budget, sous la supervision du ministère des Domaines de l'État et des Affaires Foncières.

Il a précisé que cette opération s'inscrit dans une démarche continue, menée en collaboration avec les ministères et structures administratives responsables de la gestion de ces biens. À cet égard, des cartes et des registres seront attribués aux biens faisant l'objet de l'inventaire.

Les biens immobiliers publics seront ensuite intégrés dans un portail immobilier numérique, une mesure décidée lors d'un Conseil des ministres restreint du 20 janvier 2025, qui s'est tenu au Palais du gouvernement de la Kasbah. Ce conseil était dédié à la valorisation, à la numérisation et à l'amélioration de la gestion du patrimoine immobilier public, dans le but de soutenir l'investissement économique et d'enrichir le rôle social de l'État.

Le portail immobilier numérique, accessible à tous les investisseurs, permettra une gestion transparente et ouverte du patrimoine de l'État. Selon Ben Slimane, cet outil vise à renforcer la coordination et à répondre aux demandes des investisseurs dans les meilleurs délais. Les données seront mises à jour automatiquement grâce à des systèmes de gestion et de registres électroniques, s'appuyant sur une carte numérique géographique et une interconnexion entre la plateforme nationale d'investissement, le système d'information du registre foncier national et les agences immobilières.

Le ministère des Affaires Foncières supervise ce processus d'inventaire, qui adopte une approche novatrice visant à réutiliser les biens publics, en particulier ceux vacants, et à les réintégrer dans le circuit économique pour les valoriser. Cette initiative devrait permettre de créer des emplois, notamment pour les jeunes et les entreprises locales.

Dans ce cadre, un projet de loi a été proposé pour amender la loi n° 21 de 1995 du 13 février 1995, afin d'accorder aux entreprises locales un droit de priorité pour l'exploitation des biens publics, en particulier les propriétés agricoles.