Tunisie: Au théâtre de l'opéra de Tunis «Au violon» - Un spectacle théâtral et musical signé Fadhel Jaziri

Pour trois représentations de suite qui ont commencé hier (samedi), le spectacle «Au violon», de Fadhel Jaziri, dont la première a eu lieu aux dernières journées théâtrales de Carthage, donne rendez-vous au public à la Cité de la culture ce soir et lundi.

« Au violon » est un spectacle qui mêle théâtre et musique offrant une réflexion sur les histoires de vie personnelles et les récits de vies ainsi que sur la vie politique et culturelle de la Tunisie, des années 60 jusqu'à la chute de l'ancien régime, à travers un duo de comédiens accompagnés par un trio d'instrumentistes (piano, violon et chello), raconte et incarne une histoire d'amour et de vies privées tout en évoquant des événements qui ont marqué notre mémoire collective. Il s'agit de cinq personnages : un pianiste aveugle, un luthiste excentrique et deux violonistes, dont l'un est l'époux d'une prétendue chanteuse. Ils incarnent différentes facettes de l'histoire musicale et culturelle du pays. Une scène nue, une mise en scène minimaliste, avec des décors simples et des costumes soignés. La qualité de l'écriture, c'est via la performance des acteurs que le public plonge dans une expérience immersive, où la musique et les dialogues se complètent pour transmettre des émotions fortes et des réflexions sur l'histoire contemporaine de la Tunisie.

« Au violon » est un spectacle qui renoue avec les fresques musicales de Jaziri et propose un voyage dans le temps, mêlant nostalgie et humour.