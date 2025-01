Gabon: Tournée d'informations et d'explications des parlementaires de la transition dans la Nyanga

Le Vénérable Jean Gilbert Ibinga et le l'Honorable Patrice Moundounga Mouity, tous parlementaires de la transition, ont effectué, ce samedi 25 janvier 2025, dans la capitale provinciale de la Nyanga, une tournée d'informations et d'explications des travaux au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat.

La salle polyvalente de la commune de Tchibanga à refusé du monde cet après-midi à l'occasion du lancement de la tournée d'informations et d'explications des parlementaires de la transition du département de Moughoutsi et de la commune, effectué par, le vénérable Jean Gilbert Ibinga et le l'honorable Patrice Moundounga Mouity. L'évènement a commencé par l'exécution de l'hymne national, suivi du mot de bienvenue des populations du département de Moughoutsi et de la commune de Tchibanga.

Ensuite la parole a était donnée aux deux parlementaires de la transition qui ont longuement débattu en français et en langue locale, sur les questions de la liste électorale d'une part, et du Code électoral d'autre part. À l'entame de leur prise de parole, un vibrant hommage a été rendu aux illustres disparus, aussi aux sages et à leurs aînés qui ont honoré de leur présence dans la salle.

Ils ont par la suite, défini les missions des parlementaires, qui sont de voter la loi, de consentir l'impôt, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Aussi, ont-il édifié les populations sur le compte rendu parlementaires. Une tradition hautement institutionnalisée dans le cadre du travail parlementaire.

Aux termes des échanges, les deux parlementaires de Moughoutsi ont rappelé aux populations, l'intérêt de se faire enrôler et aussi, d'aller vérifier leurs noms sur les listes électorales avant le 31 Janvier 2025, date de la clôture de la révision de la liste électorale.