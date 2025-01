Tunisie: Nouvelle approche de développement - Quand le peuple décide de son devenir

«Une nouvelle vision et de nouveaux concepts doivent imprimer l'action gouvernementale». Le Chef de l'Etat a tracé la voie à même de concrétiser la dimension sociale de l'action gouvernementale, en soulignant, lors de son entretien avec le Chef du gouvernement, que le peuple tunisien a décidé de construire une nouvelle histoire

Encore une fois, le Président de la République insiste sur la nécessaire et impérieuse responsabilisation des autorités dans le sens qu'elles ont l'obligation de «surmonter les obstacles, de proposer des solutions et de veiller à leur mise en oeuvre dans les délais les plus courts».

Les appels constants du Chef de l'Etat adressés aux responsables à l'échelle nationale, régionale et locale afin qu'ils se libèrent de la mentalité de l'attente des instructions d'en haut et qu'ils se prennent en charge et décident les mesures requises qu'imposent les spécificités des régions et des localités dont ils ont la charge vont de pair avec la nouvelle approche de gouvernance de la chose publique suivie depuis l'avènement du processus du 25 juillet.

La nouvelle approche en question se fonde essentiellement sur la prospection dans le sens de prédire les décisions à prendre et les mesures à mettre au point bien avant les moments ou les dates auxquels elles sont programmées.

La preuve en a été donnée lors des réunions du Conseil des ministres présidées par le Chef de l'Etat consacrées aux préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 et aussi concernant les dispositions à prendre en vue de se préparer à accueillir dans les meilleures conditions possibles les Tunisiens résidant à l'étranger de retour dans le pays à l'occasion des vacances estivales.

Idem pour l'action gouvernementale où la présidence du gouvernement ainsi que le ministère du Commerce se mobilisent, dès à présent, en vue du prochain mois saint de Ramadan où la consommation des produits alimentaires de première nécessité connaît une augmentation vertigineuse. Il faudrait souligner également la dynamique de mobilisation régulière enregistrée, ces derniers jours, au niveau de la commission des grands projets, multipliant les réunions de suivi sous la présidence du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

Cette dynamique, cette mobilisation et veille participent -- il est toujours utile de le rappeler à l'intention de ceux qui l'ignorent ou qui n'en ont pas encore saisi la portée -- de la volonté du Chef de l'Etat d'imprimer à l'action du gouvernement une dimension réellement et effectivement sociale.

L'ambition recherchée est de mettre fin, comme le souligne le Président, «définitivement aux injustices subies par les victimes de décennies d'exclusion et d'appauvrissement».

Lors de son entretien, mercredi 22 janvier, avec le Chef du gouvernement, le Président a souligné «la nécessité de redoubler d'efforts dans tous les secteurs, notamment dans le domaine social».

Il a aussi balisé la voie à suivre en précisant que les nouvelles approches «doivent être globales et reposent sur une nouvelle vision et de nouveaux concepts».

Et il est clair que la nouvelle vision et les nouveaux concepts auxquels le Chef de l'Etat ne cesse de réitérer son attachement à chacune de ses rencontres avec le Chef du gouvernement, les ministres ou lors de ses visites sur le terrain à l'intérieur du pays où il va à la rencontre et à l'écoute des Tunisiens ne peuvent que répercuter «la volonté du peuple tunisien détenteur de la souveraineté».

Une volonté inébranlable en dépit de toutes les difficultés ou de toutes les entraves quelles que soient leur acuité ou leur ampleur. Tout simplement parce que «le peuple tunisien a choisi de construire une nouvelle histoire et d'aller de l'avant sans revenir en arrière».

En outre, les instructions présidentielles visent à relancer les recrutements dans plusieurs secteurs publics dans le sens de parer aux dégâts constatés dans l'administration suite aux recrutements injustifiés d'agents manquant d'expérience et de compétence.

L'objectif recherché est de réunir les meilleures conditions possibles pour que «la Tunisie ne marche pas à reculons», comme l'a indiqué le Chef de l'Etat dans sa rencontre avec Kamel Maddouri.