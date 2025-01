Tunisie: Que changera la plateforme « tunicheque.tn » pour les commerçants et les clients au pays ?

À partir du 2 février prochain, les banques tunisiennes commenceront à utiliser la plateforme numérique tunicheque.tn dédiée aux transactions par chèque. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la transparence et la sécurité des échanges commerciaux en Tunisie, notamment en luttant contre le phénomène des chèques sans provision, qui génère des litiges et des pertes financières considérables.

Les transactions par chèque ont longtemps été marquées par des pratiques à risque, notamment l'émission de chèques sans provision. Cette problématique a donné lieu à de nombreux conflits juridiques et à des pertes économiques pour les entreprises et les particuliers. Afin de remédier à cette situation, la plateforme tunicheque.tn a été développée comme une solution innovante et numérique, permettant une gestion plus sûre et transparente des chèques.

Cette plateforme représente un tournant majeur dans la modernisation du secteur financier tunisien, en s'inscrivant dans une démarche globale de numérisation visant à améliorer la transparence et à réduire les risques liés aux transactions commerciales. Elle permettra notamment de vérifier, en temps réel, la disponibilité des fonds pour garantir la bonne exécution des paiements par chèque, tout en apportant une solution aux problèmes rencontrés par les entreprises et les particuliers.

En effet, tunicheque.tn permettra aux bénéficiaires d'un chèque de vérifier la disponibilité des fonds avant de procéder à son encaissement. En cas de fonds suffisants, le montant inscrit sur le chèque sera immédiatement mis en réserve sur un compte d'attente dédié, jusqu'à sa présentation. Ce processus vise à garantir la sécurité des transactions et à éviter les situations de chèques sans provision. Le chèque, désormais numérisé, comportera également un code QR permettant de vérifier son authenticité et de suivre l'évolution de la transaction sur la plateforme.

Cette initiative bénéficie d'un large soutien, notamment de la part des économistes et des experts en finances. Sami Arfaoui, économiste tunisien, a précisé dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm que grâce à cette plateforme, les commerçants et fournisseurs pourront savoir, en amont, si le solde du compte est suffisant pour couvrir le montant du chèque.

"Si le fournisseur ne réserve pas le montant dans le délai imparti (8 jours), il sera considéré comme ayant accepté un chèque sans provision et s'exposera à des sanctions pouvant aller jusqu'à deux ans de prison si le montant dépasse 5000 dinars", a-t-il indiqué.

Pour sa part, Mohamed Nakhili, spécialiste du secteur bancaire, a également confirmé que la première version de la plateforme, qui sera lancée le 2 février, servira de base pour des évolutions futures. "Ces mises à jour permettront notamment de numériser totalement les chèques et d'intégrer des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer encore la précision et l'efficacité du système", a-t-il souligné.

Cette plateforme devrait également faciliter la gestion des transactions financières en réduisant les coûts et le temps consacré aux démarches administratives. Par ailleurs, les utilisateurs bénéficieront de services gratuits, tels que l'annulation des frais liés à la certification des chèques et des notifications concernant les paiements en attente.

Sur un autre plan, Tunicheque.tn vise également à diversifier les moyens de paiement utilisés par les commerçants et les entreprises en Tunisie. Les spécialistes estiment que cette solution numérique encouragera l'adoption d'outils financiers plus sûrs, comme les lettres de change, et favorisera le recours à des alternatives de paiement plus pratiques, telles que les cartes de crédit, qui permettent de payer immédiatement ou en plusieurs fois.

Ainsi, les utilisateurs souhaitant utiliser cette plateforme devront créer un compte en ligne, via leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone, et le sécuriser par un mot de passe. Les entreprises auront également la possibilité de créer plusieurs sous-comptes rattachés au compte principal de la société, facilitant ainsi la gestion des transactions pour les professionnels.

Le processus est simple : avant de remettre un chèque, le bénéficiaire pourra vérifier, via la plateforme, la disponibilité des fonds. Il pourra ensuite demander à la banque de réserver le montant du chèque pour lui, ce qui sera confirmé par un avis immédiat de validation de la transaction. Cette procédure garantira une gestion efficace et sûre des paiements par chèque pendant toute la période de validité du chèque, plus un délai supplémentaire de 8 jours ouvrables.