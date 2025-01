Gabon: Ossimane étend son champ d'activiés aux autres provinces

Sur la supervision du bureau exécutif de l'association Ossimane, conduit par son président exécutif, Olivier Mebiame Assame et en présence du président d'honneur de ladite association, Brice Clotaire Oligui Nguema, le bureau de la coordination provinciale de l'Estuaire a été installé ce 25 janvier 2025, au palais des sports de la commune de Libreville, sous le regard bien veillant des sages de cette province.

Créé le 16 mars 2024 pour renforcer les liens d'unité et d'amour des fils et filles de la province du Woleu-Ntem, Ossimane s'est assigné un rôle d'être un relais non institutionnel des autorités de la transition et soutien incontestable du président du comité de la transition et la restauration des institutions (CTRI) Brice Clotaire Oligui Nguema.

La structure associative (Ossimane) est plus que jamais déterminée à occuper le territoire national par son déploiement dans les neuf provinces du Gabon. Ce 25 janvier 2025 a vu l'installation du bureau de la Coordination provinciale de l'Estuaire au palais des sports de Libreville, sous la supervision du bureau exécutif.

Au cours de ladite cérémonie, le président exécutif, Olivier Mebiame Assame, dans son allocution de circonstance, a rappelé aux anciens et aux nouveaux membres, installés, la nécessité d'être ensemble et unis car, ensemble, on va plus loin. « Je vous invite, chers membres, à cultiver cette solidarité et privilégier la complémentarité entre nous. C'est dans l'union que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous et bâtir un Gabon prospère et inclusif » a lancé, le natif de Minvoul.

Grande surprise de la cérémonie, l'arrivé inattendue du président de la transition par ailleurs, président d'honneur d'Ossimane. Il a été accueilli avec ferveur et loyauté. Il n'a d'ailleurs pas caché son satisfecit à l'endroit du bureau exécutif et le comité d'organisation pour la mobilisation. Il a profité de l'occasion, pour sensibiliser les membres de ladite association venus nombreux à cette installation, d'aller se faire enrôler pour ceux qui ne le sont pas et pour vérifier leurs noms sur les listes.

Quant à la demande pressante des responsables des associations affiliées à Ossimane, les jeunes et les femmes de voir leur président d'honneur se porter candidat à la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2025, le concerné a dit avoir compris. « J'ai compris votre message. Dieu nous répondra au moment venu » a fait savoir, le fils de Nguema Biyoghe.

Respectueux des valeurs culturelles et le droit d'ainesse, le président d'honneur a laissé le soin aux sages ( Jean Eyegue Ndong et Jean Francois Ntoutoume Emane) de la province de l'Estuaire présents à ladite cérémonie, d'installer le Coordonateur provincial, qui n'est autre que Léandre Zué.

C'est donc le bureau provincial qui est installé ainsi que les bureaux des communes d'Owendo, Ntoum, Kango, Cocobeach et le grand Libreville. Le Rendez-vous est donc pris pour une autre province dans les tout prochains jours.