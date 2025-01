Guinée: Un mois de détention pour Aliou Bah, ses avocats ont fait appel de sa condamnation

En Guinée, cela fait un mois et un jour que le président du Mouvement Démocratique Libéral, Aliou Bah, a été arrêté à la frontière entre la Guinée et le Sierra Leone. Il a été condamné deux semaines plus tard à deux ans de prison ferme pour « offense et diffamation » envers le président de la transition. Ses avocats dénoncent une atteinte à liberté d'expression et ont fait appel de ce jugement.

Arrêté le 26 décembre à la frontière entre la Guinée et le Sierra Leone, Aliou Bah, président du Mouvement démocratique libéral, a été détenu à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie, et ce en dehors de toute procédure, d'après sa défense. Il a été ensuite été condamné à deux ans de prison ferme, le 7 janvier 2025 à Conakry, pour « offense et diffamation » à l'encontre du président de la transition, Mamadi Doumbouya.

Dénonçant un jugement politique, ses avocats avaient déclaré qu'ils feraient appel, ce qu'ils ont fait. La cour d'appel a désormais trois mois pour trancher, comme nous l'explique un de ses avocats, Me Pepe Antoine Lamah, joint par Diarouga Aziz Balde.

« Ce qui s'est passé en instance est une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux. Le tribunal de première instance de Kaloum a fait une déclaration de guerre, comme le parquet, à la liberté d'expression. La Cour d'appel doit avoir le courage d'infirmer cette décision et de rétablir monsieur Mamadou Aliou BAH dans ses droits, et lancer un signal à tous ceux qui veulent les droits et libertés fondamentaux dans ce pays. »