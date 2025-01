Maroc: Tunnel Maroc-Espagne - Une entreprise allemande retenue pour le projet de faisabilité

L'entreprise allemande Herrenknecht a été choisie par le gouvernement espagnol pour réaliser une étude de faisabilité sur le mégaprojet de tunnel sous-marin qui doit relier le Maroc à l'Espagne.

C'est un serpent de mer depuis des décennies. L'un des projets les plus ambitieux du monde semble cette fois bel et bien relancée. La filiale espagnole de l'entreprise allemande Herrenknecht a été mandatée pour déterminer les solutions à adopter face aux défis technologiques de ce projet. Début décembre, le gouvernement espagnol avait déjà signé un contrat de location de quatre sismomètres dans le but d'étudier le fond marin du détroit de Gibraltar.

Moins long, mais plus profond que le tunnel sous la Manche

Cette infrastructure, dont la conception est partagée entre le Maroc et l'Espagne, permettrait à moyen terme le transit de plus de 13 millions de tonnes de marchandises et 12,8 millions de passagers par an. Reliant Tanger au Maroc, à Tarifa en Espagne, il compterait près de 28 km de tunnel sous-marin à plus de 200 mètres sous le niveau de la mer, et 11 km de tunnel terrestre. Un tunnel moins long, mais construit beaucoup plus en profondeur que le tunnel sous la Manche. Sa conception pose d'importants défis techniques : le détroit de Gibraltar, situé à la limite des plaques tectoniques européenne et africaine, est une zone géologique complexe, avec des portions argileuses instables et de violents courants marins. Personne à ce stade ne s'aventure à chiffre le coût d'un tel projet.

Tandis que le tunnel sous la manche a récemment fêté ses 30 ans d'existence, le projet de tunnel sous la Méditerranée a connu une histoire plus tourmentée. Si le premier projet connu, celui d'un ingénieur français, remonte au milieu du XIXe, c'est en 1979 que le roi du Maroc Hassan II et son homologue espagnol Juan Carlos Ier envisage sérieusement de relier l'Afrique et l'Europe par le train.

En 1981, le Secegsa, une entreprise publique espagnole, est créé pour promouvoir le tunnel. Un organisme toujours sur pied aujourd'hui, avec son jumeau marocain, la Sned. Le méga-projet permettrait de renforcer les liens économiques entre le Maroc et l'Union européenne, et de faciliter le transport, alors que le détroit de Gibraltar où passent 100 000 navires par an est déjà engorgé.