Afrique: L'économie africaine et son secteur privé face au défi de la transformation structurelle

analyse

Même si les situations sont contrastées d'un pays à l'autre, l'Afrique dans son ensemble affiche globalement un taux de croissance stable. Mais la dette publique augmente rapidement.

Le secteur privé - africain comme non africain - est insuffisamment associé à l'investissement dans les transformations structurelles ; et le continent est affecté par des conflits régionaux persistants, ainsi que par les effets toujours plus sensibles du changement climatique.

Face aux chocs économiques mondiaux - hausse des prix, conflits, changement climatique - l'économie continentale africaine fait preuve d'une résilience remarquable. En témoigne la progression soutenue du PIB moyen en Afrique, qui affiche un taux de croissance relativement stable (+3,0 % en 2024 contre +3,3 % en 2023) selon les calculs de l'Agence française de développement (AFD), basés sur les dernières estimations du Fonds monétaire international (FMI). Cette croissance tient, d'une part, à la hausse de la consommation privée et au recul de l'inflation ; d'autre part, à l'efficacité des politiques conçues pour minimiser les effets des chocs économiques et favoriser la croissance.

À l'échelle nationale, les divergences de trajectoire de croissance restent marquées par la désormais classique différenciation de structure économique entre les pays riches en ressources naturelles, davantage soumis aux aléas des cours des matières premières, et les autres, dont l'économie est plus diversifiée et la croissance du PIB plus solide.

Les conflits armés représentent un autre facteur majeur de divergence de croissance : là où ils sévissent, la croissance s'effondre, comme on le constate en observant les taux de croissance négatifs au Soudan et au Soudan du Sud en 2023.

Le FMI prévoit un rebond de la croissance pour 2025, avec une augmentation du PIB réel de 4,2 %, portée par la diminution attendue des facteurs pesant sur la croissance mondiale. Au niveau continental, toutefois, les risques pesant sur la croissance sont nombreux : multiplication des conflits régionaux, instabilité politique et, surtout, chocs climatiques à répétition pèsent sur des ressources limitées et pourraient accroître les tensions sociales.

Les transformations structurelles nécessaires n'ont pas encore eu lieu

À court terme, l'inflation - 24 % en 2024 en Afrique selon le FMI - continue à éroder les gains économiques réalisés ces dernières années. Elle reflète la persistance des prix élevés des denrées alimentaires et les déséquilibres entre l'offre et la demande sur les marchés alimentaires nationaux et mondiaux, et limite les marges de manoeuvre monétaire des banques centrales africaines.

À moyen terme, les fruits de la croissance économique se sont révélés limités. Alors que le PIB réel a augmenté en moyenne de 3,3 % par an entre 1980 et 2020, le PIB réel par habitant n'a progressé que de 0,9 % sur la même période, la croissance économique étant structurellement inférieure à la croissance démographique. Selon la Banque africaine de développement (BAfD), d'ici à 2030, en l'absence de mesures visant à inverser la courbe de la pauvreté, près de 9 personnes extrêmement pauvres sur 10 dans le monde vivront en Afrique.

Par ailleurs, le changement structurel qui s'amorce depuis les années 1990 se traduit par une relative réaffectation des activités économiques et de l'emploi de l'agriculture vers d'autres secteurs peu productifs (services de commerce et de détail), plutôt que vers une industrie manufacturière plus compétitive et porteuse de davantage de croissance. En 2020, selon la Banque mondiale (BM), le secteur de l'agriculture concentre 46 % des emplois (57 % en 1991), le secteur des services 40 % (30 % en 1991) et le secteur industriel 14 % (13 % en 1991).

Aux défis structurels s'ajoutent les défis liés au changement climatique, un phénomène qui affecte tout particulièrement le continent. L'année 2023 a été marquée par de nombreuses catastrophes naturelles : cyclones au Malawi et Mozambique, sécheresses et crues dans la Corne de l'Afrique, dans le bassin du Congo et dans certaines zones d'Afrique centrale. Les impacts économiques à moyen terme sont massifs : entre 1986 et 2018, indique la BafD, le changement climatique a entraîné une réduction estimée entre 5 % et 15 % par an de la croissance du PIB par habitant.

La coûteuse diversification des sources de financement

Les besoins de financement du continent restent un sujet majeur pour la croissance africaine. Selon la Climate Policy Initiative, la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre le changement climatique nécessiterait à elle seule de mobiliser 2 800 milliards de dollars US entre 2020 et 2030. Or les flux financiers extérieurs classiques ne suffisent pas à combler les besoins de financement africains. L'Afrique n'attire que 2 % des flux mondiaux en investissements directs étrangers. Quant à l'aide publique au développement (APD), elle représente une part de plus en plus faible du PIB africain (graphique 3).

Les États africains ont procédé, ces dernières années, à une diversification coûteuse de leurs sources de financement, se tournant vers des financements bilatéraux (notamment chinois) et vers les marchés financiers. La dette publique est ainsi passée de 31 % du PIB en 2010 à 67 % en 2023 selon la BafD, portée par le resserrement des conditions financières mondiales (augmentation des taux d'intérêt, resserrement du crédit et augmentation de la prime de risque en particulier) et l'accroissement des dépenses liées notamment à la gestion de la pandémie de Covid, mais également aux chocs climatiques.

À court terme, les pays africains consacrent donc une part de plus en plus importante de leurs ressources budgétaires au service de la dette publique. Ainsi, de considérables remboursements de la dette publique extérieure en Afrique subsaharienne sont arrivés à échéance en 2024 (5,9 milliards USD en euro-obligations) ou arriveront à échéance en 2025 (6,2 milliards USD en 2025). À moyen terme, le haut niveau d'endettement, associé à des coûts de financement élevés, pousse les États africains à réduire certaines de leurs dépenses publiques essentielles et à réaffecter au service de la dette des fonds censés financer leur développement, ce qui met en péril les perspectives de croissance pour les générations futures.

De nouvelles sources de financement pour la transition ont récemment vu le jour, sans qu'elles soient suffisantes pour répondre aux besoins existants et à venir. Au-delà de ses programmes classiques, le FMI a notamment mis en place depuis octobre 2022, à destination des pays éligibles - pour l'essentiel des pays à faible revenu -, une facilité de résilience et de durabilité (Resilience and Sustainability Facility) visant à financer la lutte contre le changement climatique et les pandémies.

Le secteur privé africain reste un moteur sous-exploité d'investissement et de croissance économique

Accélérer le financement privé pour favoriser une croissance inclusive et diversifier les sources de financement est au coeur des modèles de développement promus par plusieurs institutions internationales. Selon le FMI, d'ici à la fin de la décennie, le secteur privé pourrait apporter chaque année des financements supplémentaires en faveur des infrastructures équivalant à 3 % du PIB de l'Afrique subsaharienne.

Le développement du secteur privé africain reste toutefois, à ce stade, limité. Symptomatique du peu d'attention porté jusque-là au secteur, peu de pays rendent compte de la part de l'investissement privé dans leurs statistiques. Selon les données disponibles, en 2020 l'investissement privé représente en moyenne 13 % du PIB avec des situations très diversifiées : le ratio investissement privé/PIB est de 7,4 % en Sierra Leone, face à 16,5 % en Côte d'Ivoire ou même 28,4 % au Sénégal.

Le développement du secteur reste largement entravé par la corruption et l'informalité. Selon les estimations de la BAfD, la corruption coûte à l'Afrique 148 milliards USD par an. Surtout, le très haut niveau d'informalité du secteur privé (estimé par la BM à 36 % du PIB et à 70 % de l'emploi en Afrique subsaharienne) limite l'assiette sur laquelle les États africains peuvent mettre le privé à contribution. Au niveau international, le secteur privé n'investit que faiblement dans les économies nationales africaines, du fait de la perception des risques associés à l'investissement en Afrique, notamment les risques monétaires et institutionnels.

Le rôle de catalyseur des institutions financières internationales pour le développement du secteur privé et la confiance des acteurs internationaux reste sans doute crucial. Dans ce domaine, alors que la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale dédiée au développement du secteur privé, opère de longue date en Afrique, l'extension des activités de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) sur le continent semble confirmer la priorité donnée au développement d'un secteur privé africain.

Pour une analyse plus détaillée, lire l'ouvrage L'Économie africaine 2025, paru aux éditions La Découverte en janvier 2025.

Françoise Rivière, Responsable de la Cellule Economie et Stratégie, département Afrique, AFD, Agence Française de Développement (AFD)

Julia Brouillard, Économiste principale à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Agence Française de Développement (AFD)