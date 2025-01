Algérie: Natation championnat national hivernal des Benjamins - Le MCA sacré à Oran

Oran — Les jeunes nageurs du MC Alger ont nettement dominé le championnat national hivernal des benjamins, clôturé dans la soirée du samedi au niveau de la piscine olympique du centre nautique du complexe olympique Miloud Hadefi à Oran, en remportant 21 médailles, dont 12 en or, 5 argent et 4 bronze.

Les nageurs et nageuses du MC Alger ont nettement dominé la plupart des styles de nage, notamment chez les filles, et ce, depuis l'entame de la compétition, avec un total de 21 consécrations (12 or, 5 argent et 4 bronze).

La deuxième place au classement final est revenue à l'équipe de l'USM Alger, avec 21 médailles (7 or, 9 argent, 5 bronze), devant le club Rouad Fouka avec 10 médailles dont 7 or et 3 bronze.

Au classement général mixte, le MC Alger a totalisé 36.828 points, avec une large avance sur le club de l'USM Alger (22.698 pts), au moment où le podium est complété par la formation Assirem Natation El-Kseur (20.598 pts).

Les nageurs, Mekki Anis de l'USM Alger et Melissa Rouibi du club Rouad Fouka ont été élus meilleurs nageurs dans cette compétition après avoir remportés trois médailles d'Or chacune.

Le directeur technique national, Réda Zemmouri a estime que le niveau de la compétition était plus qu'acceptable avec des chronos satisfaisants et une rude concurrence, devant une assistance nombreuse durant les trois jours de la compétition.

"Nous restons optimistes pour l'avenir de la discipline, grâce à l'émergence de jeunes nageurs dotés d'un potentiel très intéressant".

"Le déroulement des épreuves au Centre nautique du Complexe olympique (Miloud Hadefi) a contribué aussi à la réussite de la compétition, en raison des conditions idéales qu'offre cette importante infrastructure aux critères mondiales", a-t-il ajouté.

Ce rendez-vous national hivernal des benjamins de trois jours, organisé par la ligue oranaise en collaboration avec la Fédération algérienne des jeux aquatiques et la direction de la jeunesse et des sports d'Oran, a connu une présence record de 540 jeunes nageurs et nageuses, représentant 92 clubs de différentes ligues de wilayas du pays.

Une cérémonie de remise de trophées aux vainqueurs a clôturé cette compétition, qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, en présence des membres de la FAN et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports d'Oran et de la ligue organisatrice.