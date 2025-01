Algérie: Oum El Bouaghi - Le rôle des médias et des jeunes dans le soutien du développement souligné

Oum El Bouaghi — Les participants aux assises médiatiques spécialisées de la jeunesse, initiées par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ont porté l'accent dimanche à Oum El Bouaghi sur le rôle des médias locaux et l'implication des jeunes dans l'appui au développement.

Dans son intervention à l'ouverture de la rencontre tenue à la maison de la culture Nouar Boubaker en présence d'universitaires et spécialisés en communication et d'étudiants de l'université Larbi-Ben M'hidi, le président de la commission de l'information et de la communication au CSJ, Tahar Ahad, a considéré que "les jeunes producteurs de contenu et créateurs de pages et sites électroniques ont un rôle majeur dans la consolidation du développement local".

Après avoir souligné l'importance des médias locaux dans le soutien au développement local et la couverture des points les plus enclavés, M. Ahad a appelé à soutenir l'implication des jeunes dans la dynamique médiatique en leur permettant, notamment d'exprimer leurs idées et opinions.

Il a également relevé que l'objectif de ces assises est de "rencontrer les jeunes intéressés par la communication et écouter leurs préoccupations", tout en se focalisant sur les défis liés à "la crédibilité et la fiabilité de la source d'information".

Pour sa part, Amina Alleg, enseignante au département des sciences humaines de l'université Larbi-Ben M'hidi, a évoqué les médias sociaux et la place qu'ils occupent dans la vie d'aujourd'hui, notamment des jeunes, appelant ces derniers à investir les réseaux sociaux et l'action communicationnelle avec conscience et d'une manière positive.

Des étudiants en communication de cette même université et des participants ont soulevé à l'occasion des questions liées à la formation pratique en communication et communication institutionnelle, à l'ouverture de tribunes médiatiques pour leur expression et à la création d'emploi dans ce secteur.

Des ateliers sur les médias électroniques locaux et la communication institutionnelle ont été organisés en marge de ces assises au terme desquelles il a été recommandé d'impliquer les jeunes dans les médias, de soutenir le développement local en moyen technologiques modernes et interactifs et la mise en place de nouveaux mécanismes pour la coopération entre l'université et les entreprises médiatiques dans le domaine de la formation.