Algérie: CNR - L'attestation de revenu mensuel téléchargeable via une application mobile

Alger — La Caisse nationale des retraites (CNR) a annoncé, dimanche dans un communiqué, que les retraités peuvent désormais obtenir facilement leur attestation de revenu mensuel via une application mobile, et ce dans le cadre de la transformation numérique et de la simplification des procédures administratives.

"Dans le cadre de la transformation numérique et de la simplification des procédures administratives, il est désormais possible pour les retraités d'obtenir facilement leur attestation de revenu mensuel via l'application mobile (RetraiteDz)", a fait savoir la même source, ajoutant que "ce service permet d'éviter les déplacements aux agences locales et de télécharger l'attestation au format PDF en quelques étapes simples".

La CNR propose également "une plateforme numérique dédiée à la vérification de l'authenticité des attestations extraites. Toute entité ou institution peut scanner le QR-Code inséré à l'attestation pour accéder directement à ses données officielles à partir de la base de données", note le communiqué.